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06:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморье лидирует в борьбе за звание столицы Тотального диктанта

Международная акция «Тотальный диктант» выбирает свою столицу. За право стать главной площадкой всемирной акции в 2018 году соперничают 15 российских субъектов и один зарубежный город. Приморский край в конкурсе представляет Владивосток, об этом «Deita.ru» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Очередной добровольный диктант пройдет 14 апреля 2018 года.

В преддверии этого события организаторы объявили конкурс на выбор столицы проекта в будущем году — это позволит городу-победителю стать главной площадкой всемирной акции, куда приедет автор текста, чтобы прочитать его для всех участников. Кроме того, с площадки будет вестись официальная трансляция на сайте totaldict.ru.

В настоящий момент Приморский край является одним из лидеров конкурсного отбора — за Владивосток отдано более 8,5 тысяч голосов. Всего в отборе принимают участие 16 городов.

Помочь Приморью закрепиться в топе и победить в конкурсе может любой житель и гость региона. Голосование доступно ежедневно, до 26 декабря, на официальном сайте акции.

Виктор Бруевич.

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