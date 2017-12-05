Считанные дни остались до выбора «Гордости Хабаровского края»
Голосование завершится 12 декабря.
Голосование завершится 12 декабря.
Хабаровск, 5 декабря, AmurMedia.
До завершения
На сегодняшний день лидерами в номинации «Люди» являются Анатолий Насыров, Николай Наволочкин и Елена Ларионова. В категории «События» — Международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны»,
Голосование завершится 12 декабря в 24.00 по местному времени. За каждую номинацию можно отдать свой голос только один раз в день на официальном сайте
Напомним, конкурс, организованный по инициативе молодёжного общественного движения «Мой край» при поддержке Правительства края, стартовал 15 сентября. Его цель — приобщение жителей региона к его истории, становлению и укреплению национальных ценностей и формирование гордости за родной край.