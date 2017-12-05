Считанные дни остались до выбора «Гордости Хабаровского края»

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 5 декабря, AmurMedia.

До завершения интернет-проекта «Гордость Хабаровского края» осталась одна неделя. Как отметили в управлении общественных проектов министерства внутренней политики и информации края, на почетное звание в четырех категориях претендуют 206 номинантов, между которыми распределились уже более 50 тысяч голосов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого правительства.

На сегодняшний день лидерами в номинации «Люди» являются Анатолий Насыров, Николай Наволочкин и Елена Ларионова. В категории «События» — Международный фестиваль военных духовых оркестров «Амурские волны», выставка-ярмарка «Наш выбор 27» и патриотическая танцевальная акция «Победный вальс». В числе «Достопримечательностей» жители края выделили Амурский ботанический сад, архитектурно-скульптурный комплекс — площадь «Город воинской славы» и Бикинский районный Дом культуры. Большинство голосов в номинации «Природа» отдано «Джугджурскому» заповеднику, Шантарским островам и озеру Амут.

Голосование завершится 12 декабря в 24.00 по местному времени. За каждую номинацию можно отдать свой голос только один раз в день на официальном сайте интернет-проекта.