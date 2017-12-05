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06:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Стало известно, кто получит 100 тысяч от администрации Владивостока

Во Владивостоке определились лауреаты премии «Есть за что!», сообщили Deita. ru в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

В 2017 году лауреатами премии «Есть за что!» стали:

Сергей Боровков — кинорежиссер;.

Олег Данилевский — ведущий, сценарист, один из основателей праздничного агентства Creative Group;.

Алексей Егоров — председатель Приморского краевого отделения Федерации компьютерного спорта России;.

Виктория Костюкевич — магистрант кафедры «философия» ДВФУ, драматург и режиссер;.

Илья Кропачев — координатор Приморского регионального отделения движения «Волонтеры-медики»;.

Елена Лавриненко — организатор, режиссер и ведущая мероприятий;.

Антон Недосеков — организатор мероприятий;.

Евгений Папынов — кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии ДВО РАН;.

Антон Савенко — руководитель молодежного проекта «Сам себе велосипед»;.

Владимир Сохненко — директор городской школьной лиги КВН Владивостока, директор регионального представительства Всероссийской Юниор-лиги КВН в Приморском крае.

Напомним, в этом году на премию было выдвинуто 92 человек.

Михаил Грач.

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