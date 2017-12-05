Стало известно, кто получит 100 тысяч от администрации Владивостока
Во Владивостоке определились лауреаты премии «Есть за что!», сообщили Deita. ru в городской администрации.
Во Владивостоке определились лауреаты премии «Есть за что!», сообщили Deita. ru в городской администрации.
В 2017 году лауреатами премии «Есть за что!» стали:
Сергей Боровков — кинорежиссер;.
Олег Данилевский — ведущий, сценарист, один из основателей праздничного агентства Creative Group;.
Алексей Егоров — председатель Приморского краевого отделения Федерации компьютерного спорта России;.
Виктория Костюкевич — магистрант кафедры «философия» ДВФУ, драматург и режиссер;.
Илья Кропачев — координатор Приморского регионального отделения движения «Волонтеры-медики»;.
Елена Лавриненко — организатор, режиссер и ведущая мероприятий;.
Антон Недосеков — организатор мероприятий;.
Евгений Папынов — кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии ДВО РАН;.
Антон Савенко — руководитель молодежного проекта «Сам себе велосипед»;.
Владимир Сохненко — директор городской школьной лиги КВН Владивостока, директор регионального представительства Всероссийской
Напомним, в этом году на премию было выдвинуто 92 человек.
Михаил Грач.