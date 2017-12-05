Внуки закрыли своих бабушек на балконе в Новосибирске

Сначала спасатели выезжали на улицу Зорге, где на балконе оказалась закрыта бабушка 1944 года рождения. Стоило только пожилой женщине на минуту выйти, как внучка повернула следом за ней ручку балконной двери. Женщина оказалась запертой и без верхней теплой одежды. Спасатели МАСС открыли дверь и запустили пожилую женщину в квартиру.

«Через два часа на улице Демьяна Бедного маленький мальчик закрыл на балконе третьего этажа свою бабушку 1965 года рождения, — сообщают спасатели МАСС. — На этот раз нашим специалистам пришлось воспользоваться лестницей».

Один из спасателей залез на балкон и за несколько минут справился с балконной дверью. Ребёнок мирно наблюдал за происходящим из квартиры.