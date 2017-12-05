Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Татуировка американца привела врачей в замешательство
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
На Украине нашли способ остановить строительство Крымского моста
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта и состоянии Табакова
«Любовь к нему умерла»: Виталина о Джигарханяне
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
Дружба кота и двух золотистых ретриверов растрогала соцсети
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
07:39 (мск), источник: VN.ru

Внуки закрыли своих бабушек на балконе в Новосибирске

Сразу два похожих курьезных случая произошли в Новосибирске за последние сутки. Годовалые дети закрыли на балконе своих родственников. Бабушек из плена вызволили спасатели МАСС.

Сначала спасатели выезжали на улицу Зорге, где на балконе оказалась закрыта бабушка 1944 года рождения. Стоило только пожилой женщине на минуту выйти, как внучка повернула следом за ней ручку балконной двери. Женщина оказалась запертой и без верхней теплой одежды. Спасатели МАСС открыли дверь и запустили пожилую женщину в квартиру.

«Через два часа на улице Демьяна Бедного маленький мальчик закрыл на балконе третьего этажа свою бабушку 1965 года рождения, — сообщают спасатели МАСС. —  На этот раз нашим специалистам пришлось воспользоваться лестницей».

Один из спасателей залез на балкон и за несколько минут справился с балконной дверью. Ребёнок мирно наблюдал за происходящим из квартиры.

«Напоминаем, что подобные случаи происходят достаточно часто. Не оставляйте детей одних в квартире без присмотра, выходя даже “на минутку” на балкон, вынести мусор, открыть домофон, дать соседке соль и так далее», — добавили спасатели.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Зоотехникам и ветеринарам готовы платить по 50 тысяч в Каргатском районе
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь