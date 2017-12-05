Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
В фитнес-клубе больше инфекций, чем в туалете
В союзе КВН объяснили увольнение Маслякова с поста директора
Иосиф Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Названа самая популярная мужская верхняя одежда
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
14«Мисс Вселенная — 2017»
06:53 (мск), источник: Newslab.ru

Для завершения строительства перинатального центра в Норильске потребуется 300 млн рублей

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, половина медицинского оборудования уже завезена, еще половина находится в пути. Сдача медучреждения запланирована на следующей год.

Источник: Reuters

Строительство перинатального центра в Норильске завершится в следующем году. По оценкам аудиторов Счетной палаты края, дополнительно на эти цели необходимо затратить 300 млн рублей. Накануне депутаты Законодательного Собрания края обсудили эту тему на совместном заседании комитетов по строительству и ЖКХ и охране здоровья и социальной политике.

Напомним, перинатальный центр в северном городе начали строить в июле 2015 года, сдать объект планировали к концу 2016 года. Однако в ходе строительства специалисты выявили ряд проблем, и сроки пришлось сдвинуть. Кроме того, произошло удорожание строительства.

Перед началом заседания председатель комитета по строительству и ЖКХ Алексей Кулеш прокомментировал ситуацию с переносом сроков строительства и отметил, что для такого важного объекта в Норильске подрядчиков необходимо подбирать тщательнее.

«С моей точки зрения, бюджет — это не место, где подрядчики должны тренироваться в выполнении проектных работ и учиться работать в условиях Крайнего Севера. Они должны приходить туда готовыми. Тот, кто подобрал таких подрядчиков, должен понести за это наказание. Недопустимо, что сорваны все сроки. Эту ситуацию ни в коем случае нельзя повторить, бюджетные деньги до копейки должны быть израсходованы эффективно», — сказал Алексей Кулеш.

Это мнение поддержала зампредседателя комитета по охране здоровья и социальной политике Вера Оськина: «Стоимость проекта, скорее всего, была занижена, либо возникли ситуации, которые обычно возникают при подобном строительстве. В Ачинске был введен в эксплуатацию перинатальный центр с большим опозданием и с дополнительным финансированием. Он работает, принято более двух тысяч родов. Надеемся, что в Норильске произойдет то же самое, но нам нужно понять, на какую сумму еще нужно рассчитывать. Стройки на севере из-за замедления сроков возведения зданий всегда, как правило, удорожаются», — высказалась депутат.

О том, как ведутся работы в настоящее время рассказал и.о. министра строительства и ЖКХ Николай Глушков. Он назвал причины, по которым произошел срыв сроков. Среди них, например, качество выполнения проектно-сметной документации и проблемы с оборотными средствами у подрядчика.

«Нареканий к темпам работ на сегодняшний день нет. Контур здания закрыт на сто процентов, кровля выполнена практически на все сто, тепловой контур (без утепления фасадных систем) закончен в стопроцентном объеме, проложены сети тепло- и водоснабжения. На сегодняшний день на объекте полным ходом идет отделка, работают 352 человека», — сообщил Николай Глушков.

В норильский перинатальный центр уже доставлена половина медицинского оборудования, еще половина в пути.

Мнением по поводу ситуации со строительством перинатального центра в Норильскке поделилась председатель Счетной палаты края Татьяна Давыденко:

«Такие крупные федеральные проекты обязательно должны быть адаптированы к той местности, где они реализуются. В Норильске проект не был адаптирован, поэтому необходимы были дополнительные средства, и проектировщику нужно было практически заново перепроектировать сам объект. Норильск — это район Крайнего Севера, а те типовые проекты, которые предлагались, для Крайнего Севера не подходили. Второй момент — подрядчик должен иметь опыт работы в таких условиях. Если этого нет, то очень сложно реализовать этот проект. Третий момент — срыв сроков: теперь ввод переносится на следующий год. По нашей оценке, дополнительно нужно 300 млн рублей».

В ходе обсуждения депутаты задали ряд вопросов и высказали свои замечания и предложения. Илья Зайцев интересовался укомплектованностью перинатального центра в Норильске медицинскими кадрами. Заместитель министра здравоохранения Борис Немик пояснил, что работа по набору кадров ведется, в центре будут работать в том числе сотрудники роддома, межрайонной и детской больниц.

Депутат Елена Пензина также заметила, что из-за неточностей в проекте бюджет края не должен терять финансы. По итогам обсуждения информация о ходе строительства перинатального центра в Норильске была принята депутатами к сведению. Народные избранники отметили, что в дальнейшем контроль за строительством перинатального центра со стороны краевого парламента продолжится.

Далее депутаты заслушали отчет Счетной палаты края об использовании бюджетных средств при строительстве перинатального центра в Норильске, а также в Ачинске. По словам аудиторы Светланы Алдашовой, с 2013 по 2016 годы на строительство перинатальный центров направили 2,9 млрд рублей, что составило 55,8% от предусмотренных объемов ассигнований. В 2017 году профинансировано 539,2 млн рублей, в том числе на завершение строительства перинатального центра в Ачинске — 277,2 млн рублей. Также в докладе Счетной палаты говорилось о задолженности перед субподрядными организациями. Выявлено неправомерное использование бюджетных средств на выплату авансов и некоторые другие нарушения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Советском районе из-за аварии отключили холодную воду
Новые перекрытия и премьера в Доме актера: вторник в Красноярске
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь