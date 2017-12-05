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06:55 (мск), источник: АиФ Иркутск

На федеральных дорогах Приангарья усилена группировка спецтехники

Движение по дорогам осуществляется в штатном режиме.

Для обеспечения бесперебойного проезда по федеральным дорогам Иркутской области на период снегопада усилен круглосуточный контроль оперативных бригад подрядных организаций и увеличило группировку спецтехники.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Прибайкалье», движение идет в штатном режиме, перекрытия участков дорог на сложных рельефах нет. Движение открыто для всех видов транспорта.

На борьбу со снегом уже израсходовано 1100 тонн противоголедных материалов. Мобилизовано порядка 150 единицы специализированной техники.

Контроль над обстановкой обеспечивают 50 метеостанций и 82 видеокамеры, расположенные в среднем на расстоянии 30−40 км. Актуальную информацию о состоянии дорог водители могут получить по телефонам диспетчерской службы: (3952) 29−21−39; 208−700; 89148993535.

В случае возникновения внештатных ситуаций, звоните по телефону службы спасения 112.

Автолюбителям напоминают о необходимости соблюдения безопасной дистанции и выборе скоростного режима с учетом погодных условий.

Тем временем в Иркутске сохраняются заторы на дорогах. Утром 5 декабря пробки достигли 10 баллов.

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