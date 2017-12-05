Лидер хоккейного «Енисея» ушел из-за скандала с Ломановым-старшим
Алан Джусоев разорвал контракт «на нервах».
Алан Джусоев разорвал контракт «на нервах».
Лидер красноярского клуба по хоккею с мячом «Енисей», полузащитник Алан Джусоев разорвал контракт
Как рассказал собеседник, владеющий ситуацией, в последнее время Алан был слишком вспыльчив.
«Он молодой, горячий, но уже многого добился. Плюс осетинские корни — он часто был не согласен с точкой зрения тренерского штаба. А мы все понимаем, что фигура Сергея
По его словам, после одной из перепалок Джусоев пришел к руководству «Енисея» и в ультимативной форме потребовал контракт разорвать. Также собеседник добавил, что несмотря на победу в матче за Суперкубок в команде сейчас не очень хорошие настроения. Некоторые лидеры всерьез подумывают сменить клуб. И здесь есть несколько причин, в том числе и финансовая —
Напомним, что в 2014 году в истории противостояния клуба и Красспорта, когда чиновники пытались влезть в дела команды, Джусоев был одним из первых, кто публично вступился за Сергея
В самом клубе до сих пор ситуацию официально никак не комментируют. Не поясняет свою позицию и сам главный тренер.