Лидер хоккейного «Енисея» ушел из-за скандала с Ломановым-старшим

Лидер красноярского клуба по хоккею с мячом «Енисей», полузащитник Алан Джусоев разорвал контракт из-за личного конфликта с главным тренером Сергеем Ломановым-старшим. Об этом sibnovosti.ru стало известно от источника в менеджменте клуба.

Как рассказал собеседник, владеющий ситуацией, в последнее время Алан был слишком вспыльчив.

«Он молодой, горячий, но уже многого добился. Плюс осетинские корни — он часто был не согласен с точкой зрения тренерского штаба. А мы все понимаем, что фигура Сергея Ломанова-старшего — неприкасаема, а его решения не обсуждаются. И сам он тоже не слишком-то спокойного нрава. Вот и схлестнулись», — рассказал источник.

По его словам, после одной из перепалок Джусоев пришел к руководству «Енисея» и в ультимативной форме потребовал контракт разорвать. Также собеседник добавил, что несмотря на победу в матче за Суперкубок в команде сейчас не очень хорошие настроения. Некоторые лидеры всерьез подумывают сменить клуб. И здесь есть несколько причин, в том числе и финансовая — из-за кратной разницы зарплат у лидеров команды.

Напомним, что в 2014 году в истории противостояния клуба и Красспорта, когда чиновники пытались влезть в дела команды, Джусоев был одним из первых, кто публично вступился за Сергея Ломанова-старшего.