Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Пенсионеру, попросившему у Путина гроб, вернули отнятые деньги
Опрос выявил число непутинского электората на выборах
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Названа самая популярная мужская верхняя одежда
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
14«Мисс Вселенная — 2017»
06:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Лидер хоккейного «Енисея» ушел из-за скандала с Ломановым-старшим

Алан Джусоев разорвал контракт «на нервах».

Лидер красноярского клуба по хоккею с мячом «Енисей», полузащитник Алан Джусоев разорвал контракт из-за личного конфликта с главным тренером Сергеем Ломановым-старшим. Об этом sibnovosti.ru стало известно от источника в менеджменте клуба.

Как рассказал собеседник, владеющий ситуацией, в последнее время Алан был слишком вспыльчив.

«Он молодой, горячий, но уже многого добился. Плюс осетинские корни — он часто был не согласен с точкой зрения тренерского штаба. А мы все понимаем, что фигура Сергея Ломанова-старшего — неприкасаема, а его решения не обсуждаются. И сам он тоже не слишком-то спокойного нрава. Вот и схлестнулись», — рассказал источник.

По его словам, после одной из перепалок Джусоев пришел к руководству «Енисея» и в ультимативной форме потребовал контракт разорвать. Также собеседник добавил, что несмотря на победу в матче за Суперкубок в команде сейчас не очень хорошие настроения. Некоторые лидеры всерьез подумывают сменить клуб. И здесь есть несколько причин, в том числе и финансовая — из-за кратной разницы зарплат у лидеров команды.

Напомним, что в 2014 году в истории противостояния клуба и Красспорта, когда чиновники пытались влезть в дела команды, Джусоев был одним из первых, кто публично вступился за Сергея Ломанова-старшего.

В самом клубе до сих пор ситуацию официально никак не комментируют. Не поясняет свою позицию и сам главный тренер.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Лидер хоккейного «Енисея» ушел из-за скандала с Ломановым-старшим
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь