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07:00 (мск), источник: Восток Медиа

Парк и игровой комплекс появятся в одном из сёл Хабаровского района

Администрация Ильинки и её жители подали заявку на получение краевой субсидии.

Жители села Ильинка недалеко от Хабаровска намерены получить ещё одну субсидию на благоустройство территории. На этот раз по проекту люди хотят обустроить парк с освещением, лавочками и игровым комплексом для детей.

«Возле администрации сельского поселения на месте, где сейчас распложена детская площадка, мы хотим создать парковую зону: сделать тропинки, вымощенные брусчаткой, установить скамейки, а также арт-объект — дерево с подсветкой. Вдоль тропинок будет освещение. Ну, и, конечно, посадим много деревьев и кустарников. Посмотрим, можно ли сделать газон», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» член совета депутатов сельского поселения Валерий Пак.

В другой части будущего парка установят современное оборудование для детской площадки. Играть там смогут малыши и подростки. Большой игровой комплекс позволит собрать детей разного возраста. Финансировать проект будут из краевого и местного бюджетов, свой вклад внесут и жители села. Они уже готовы присоединиться к реализации идеи.

Конкурс на предоставление субсидий для реализации проектов, основанных на местных инициативах граждан, объявило министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края. Администрация Ильинки примет в нём участие в пятый раз. Агентство писало, что благодаря программе поддержки местных инициатив в селе появилась хоккейная коробка, которая будет действовать круглогодично, система информационного оповещения, а также площадь с торговыми прилавками и стелой.

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