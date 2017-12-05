Парк и игровой комплекс появятся в одном из сёл Хабаровского района

Жители села Ильинка недалеко от Хабаровска намерены получить ещё одну субсидию на благоустройство территории. На этот раз по проекту люди хотят обустроить парк с освещением, лавочками и игровым комплексом для детей.

«Возле администрации сельского поселения на месте, где сейчас распложена детская площадка, мы хотим создать парковую зону: сделать тропинки, вымощенные брусчаткой, установить скамейки, а также арт-объект — дерево с подсветкой. Вдоль тропинок будет освещение. Ну, и, конечно, посадим много деревьев и кустарников. Посмотрим, можно ли сделать газон», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» член совета депутатов сельского поселения Валерий Пак.

В другой части будущего парка установят современное оборудование для детской площадки. Играть там смогут малыши и подростки. Большой игровой комплекс позволит собрать детей разного возраста. Финансировать проект будут из краевого и местного бюджетов, свой вклад внесут и жители села. Они уже готовы присоединиться к реализации идеи.