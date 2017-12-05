Парк и игровой комплекс появятся в одном из сёл Хабаровского района
Администрация Ильинки и её жители подали заявку на получение краевой субсидии.
Администрация Ильинки и её жители подали заявку на получение краевой субсидии.
Жители села Ильинка недалеко от Хабаровска намерены получить ещё одну субсидию на благоустройство территории. На этот раз по проекту люди хотят обустроить парк с освещением, лавочками и игровым комплексом для детей.
«Возле администрации сельского поселения на месте, где сейчас распложена детская площадка, мы хотим создать парковую зону: сделать тропинки, вымощенные брусчаткой, установить скамейки, а также
В другой части будущего парка установят современное оборудование для детской площадки. Играть там смогут малыши и подростки. Большой игровой комплекс позволит собрать детей разного возраста. Финансировать проект будут из краевого и местного бюджетов, свой вклад внесут и жители села. Они уже готовы присоединиться к реализации идеи.
Конкурс на предоставление субсидий для реализации проектов, основанных на местных инициативах граждан, объявило министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края. Администрация Ильинки примет в нём участие в пятый раз. Агентство писало, что благодаря программе поддержки местных инициатив в селе появилась хоккейная коробка, которая будет действовать круглогодично, система информационного оповещения, а также площадь с торговыми прилавками и стелой.