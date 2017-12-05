Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана
Усиление ветра ожидается в Мангистау, на западе и на юге Казахстана, в Кызылординской области — туман.
Усиление ветра ожидается в Мангистау, на западе и на юге Казахстана, в Кызылординской области — туман.
АСТАНА, 5 дек — Sputnik. Штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными условиями погоды объявлено в четырех областях Казахстана, сообщила
В Мангистауской области 5 декабря местами ожидается туман, усиление ветра
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В Кызылординской области туман ожидается
Днем 5 декабря местами по