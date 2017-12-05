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07:46 (мск), источник: Sputniknews.kz

Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

Усиление ветра ожидается в Мангистау, на западе и на юге Казахстана, в Кызылординской области — туман.

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Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 дек — Sputnik. Штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными условиями погоды объявлено в четырех областях Казахстана, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Мангистауской области 5 декабря местами ожидается туман, усиление ветра юго-восточного направления — 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области 5—6 декабря местами ожидается усиление юго-восточного, южного ветра — 15−20 м/с, снег, метель, порывы ветра — 23 м/с. В Уральске — усиление юго-восточного, южного ветра — 18 м/с, порывы до 20 м/с.

В Кызылординской области туман ожидается 2—8 декабря.

Днем 5 декабря местами по Южно-Казахстанской области синоптики обещают сильный снег, туман, гололед.

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