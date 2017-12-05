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07:43 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Военный городок и бывший детский лагерь выставила на продажу мэрия Владивостока

Все нежилые помещения предлагаются с большой скидкой.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 декабря, PrimaMedia.

Администрация Владивостока выставила на продажу объекты со скидкой, среди которых — военный городок в районе Садгород с земельными участками, бывший детский лагерь отдыха в районе Океанской, нежилые помещения на улицах Окатовой, Печорской, Русской и другие. Торги пройдут путем публичного предложения — это значит, что цена на объекты будет не расти, а пошагово уменьшаться вплоть до половины первоначальной стоимости. Такая форма продажи выбрана по причине того, что в ходе предыдущих торгов объекты так и не нашли своего покупателя, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Возможности использования большинства объектов — самые широкие. Так, на участке более 7 га в районе Садгород, где сейчас расположены объекты бывшего военного городка, можно разместить центр отдыха, туризма, физкультуры и спорта, а также административные здания.

Здесь же предлагаются земельные участки поменьше (более 1 га), с бывшими строениями казарм, складов, КПП, клуба, которые можно либо реконструировать, либо демонтировать, и в дальнейшем использовать ценные лесные курортные территории в своих целях.

На участке площадью 1,7 га в районе Океанской (ул. Маковского, 157а) когда-то был пионерский лагерь, теперь осталось несколько руинированных строений. В соответствии с документами здесь можно возвести объекты общественного питания.

Участок площадью более 2 гектаров с отдельно стоящим небольшим зданием в районе Седанки (ул. Семирадского) можно использовать под строительство индивидуальных или блокированных жилых домов, а также объектов инфраструктуры — магазинов, школ, автостоянок, кафе и т. д.

По оценке специалистов, помещения вместе с земельными участками, да еще и в курортной зоне, выставляются на торги во Владивостоке нечасто. Многие из них с успехом уходят практически сразу, другие ждут потенциальных хозяев дольше. Территории на Седанке, Океанской, в Садгороде — в списке тех, которые всегда считались наиболее ценными в городе.

Также на торги с понижением цены выставлены нежилые помещения на острове Попова, на ул. Щитовой, Ильичева и других. Здесь можно разместить склады, офисы, предприятия торговли и быта.

Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел. 8 (423) 244−60−16; 245−40−85, МКУ «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости». Электронная почта: mu_apmzn@mail.ru.

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