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07:46 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье нашли способ очистки моря от радиоактивного цезия

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) нашли новый эффективный способ очистки морской воды от радиоактивного цезия.

Как сообщает пресс-служба вуза, они предложили использовать сорбенты, в состав которых входит химическое вещество ферроцианид никеля-калия и природный хитозан из панцирей морских животных — крабов и креветок.

В ходе международной морской экспедиции «ACE Maritime University» в Атлантическом океане разработку апробировали. С ее помощью у берегов Великобритании, у французского мыса Аг, к северу от Кейптауна и в ряде других районах были выявлены места с завышенной радиоактивностью по цезию.

Как сообщил участник экспедиции, аспирант департамента ядерных технологий Школы естественных наук ДВФУ Эдуард Токарь, цезий-137 — один из самых опасных радиоактивных элементов. В результате аварий на атомных электростанциях (АЭС) он может попасть океан, а затем — в организм человека. Сейчас существует несколько методик извлечения цезия из морской воды, но каждая имеет свои недостатки.

— Предложенный нами способ на данный момент является самым оптимальным, так как позволяет концентрировать цезий с эффективностью до 99 процентов. Вступая в реакцию с сорбентом, цезий образует нерастворимый осадок, — пояснил Эдуард Токарь. — Большинство строящихся и уже действующих АЭС в Азиатско-Тихоокеанском регионе находятся в прибрежной зоне и используют морскую воду для прямого охлаждения. Это создает опасность выброса радиоактивных веществ в Мировой океан в случае аварии. Поэтому извлечение цезия-137 из воды является важной технологической задачей радиоэкологического мониторинга в регионе.

Исследования проводятся при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ и Российского фонда фундаментальных исследований. В настоящее время на новую технологию оформляется патент. После испытаний во время океанической экспедиции разработка была отмечена дипломом конференции Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Как отмечают в вузе, в будущем году ученые ДВФУ намерены провести аналогичную работу в Тихом океане.

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