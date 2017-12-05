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07:50 (мск), источник: Вести - Пермь

На борьбу со снегом вышли 220 машин

Синоптики на ближайшие несколько дней прогнозируют новый снегопад. Коммунальщикам рано расслабляться.

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Источник: Вести - Пермь

Синоптики скорректировали прогноз относительно снегопадов. Еще одна большая порция осадков ждет жителей Прикамья в ближайшее время. Причем достанется и южным районам. Так что зима приходит в эти часы во все уголки края. А в Перми уже начались проверки. Сотрудники мэрии грозят штрафами не только подрядчикам, но и ТСЖ, и управляющим компаниям.

По данным метеорологов, в выходные в Перми установился снежный покров толщиной в 9 сантиметров. Разгребать последствия в ночь на 4 декабря выехали 220 единиц техники, плюс 250 человек вышли на уборку убирать снег вручную. В итоге уже в понедельник специалисты администрации во дворе с первой проверкой.

Неважно ТСЖ или управляющая компания — двор должен быть чистым. За этим городские власти обещают следить в ежедневном режиме. В случае чего — штраф до 40 тысяч рублей.

Жители также могут сообщать в администрацию о нерасторопных коммунальщиках. Все сигналы будут проверять обязательно.

Времени, чтобы подготовиться к зиме, у коммунальщиков на этот раз было более чем достаточно. Так что даже светящиеся фигуры белых медведей на фоне замершего газона смотрелись явно не логично. Теперь с появлением первых сугробов все встало на свои места.

Было, правда, опасение, что из-за малоснежной зимы придется пересмотреть проект ледового городка на эспланаде. Но, как уверяют строители, для создания «Пермяча» по большей части понадобится лед, а с ним проблем не возникнет.

Синоптики на ближайшие несколько дней прогнозируют новый снегопад.

Андрей Шихов, инженер ГИС-центра ПГНИУ: «Вопреки тем прогнозам, которые были еще несколько дней назад, они идти будут в южной части края, в юго-западной. Именно там высота снежного покрова может увеличиться до 15−20 сантиметров».

Однако если смотреть общие цифры, осадков в декабре ожидается минимум. Снежный покров в два раза меньше прошлогоднего. Но пермская погода любит преподносить сюрпризы, так что коммунальщикам рано расслабляться.

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