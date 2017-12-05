На борьбу со снегом вышли 220 машин
Синоптики на ближайшие несколько дней прогнозируют новый снегопад. Коммунальщикам рано расслабляться.
Синоптики на ближайшие несколько дней прогнозируют новый снегопад. Коммунальщикам рано расслабляться.
Синоптики скорректировали прогноз относительно снегопадов. Еще одна большая порция осадков ждет жителей Прикамья в ближайшее время. Причем достанется и южным районам. Так что зима приходит в эти часы во все уголки края. А в Перми уже начались проверки. Сотрудники мэрии грозят штрафами не только подрядчикам, но и ТСЖ, и управляющим компаниям.
По данным метеорологов, в выходные в Перми установился снежный покров толщиной в 9 сантиметров. Разгребать последствия в ночь на 4 декабря выехали 220 единиц техники, плюс 250 человек вышли на уборку убирать снег вручную. В итоге уже в понедельник специалисты администрации во дворе с первой проверкой.
Неважно ТСЖ или управляющая компания — двор должен быть чистым. За этим городские власти обещают следить в ежедневном режиме. В случае чего — штраф до 40 тысяч рублей.
Жители также могут сообщать в администрацию о нерасторопных коммунальщиках. Все сигналы будут проверять обязательно.
Времени, чтобы подготовиться к зиме, у коммунальщиков на этот раз было более чем достаточно. Так что даже светящиеся фигуры белых медведей на фоне замершего газона смотрелись явно не логично. Теперь с появлением первых сугробов все встало на свои места.
Было, правда, опасение, что
Синоптики на ближайшие несколько дней прогнозируют новый снегопад.
Андрей Шихов, инженер
Однако если смотреть общие цифры, осадков в декабре ожидается минимум. Снежный покров в два раза меньше прошлогоднего. Но пермская погода любит преподносить сюрпризы, так что коммунальщикам рано расслабляться.