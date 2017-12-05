В Челябинске открываются предновогодние ярмарки
В Челябинске открываются предновогодние ярмарки. Жители и гости областного центра смогут купить продукты к праздничному столу и подарки и сувениры для своих близких.
В Челябинске открываются предновогодние ярмарки. Жители и гости областного центра смогут купить продукты к праздничному столу и подарки и сувениры для своих близких.
Купить самые диковинные сувениры, вкусные плоды и продукты южноуральцы смогут в ближайшее время: в Челябинской области стартует сезон новогодних ярмарок, которые будут встречать посетителей вплоть до 30 декабря. Об этом сообщает
С 7 по 10 декабря в Челябинске на площадке Дворца спорта «Юность» будет работать
На этой же площадке с 13 по 16 декабря пройдёт «Рождественский базар».
16 декабря, в субботу, в центральном парке культуры имени Гагарина пройдёт уде ставший традиционным
Не только попробовать, но и выбрать самый сочный «народный пельмень» можно будет с помощью участия в голосовании.
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На ней можно будет приобрести украшения и товары для дома, ювелирные изделия и бижутерию, предметы декора, одежду и обувь, косметику и парфюмерию, различную сувенирную продукцию.
Фермерские хозяйства порадуют покупателей разнообразными домашними деликатесами, приготовленными из органической продукции.
Участники выставки привезут также сладкие подарки и пряники ручной работы, более 30 видов сыра, свежий хлеб, молочную продукцию.