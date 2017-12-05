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08:39 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске открываются предновогодние ярмарки

В Челябинске открываются предновогодние ярмарки. Жители и гости областного центра смогут купить продукты к праздничному столу и подарки и сувениры для своих близких.

Купить самые диковинные сувениры, вкусные плоды и продукты южноуральцы смогут в ближайшее время: в Челябинской области стартует сезон новогодних ярмарок, которые будут встречать посетителей вплоть до 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

С 7 по 10 декабря в Челябинске на площадке Дворца спорта «Юность» будет работать выставка-ярмарка «Накануне Рождества!».

На этой же площадке с 13 по 16 декабря пройдёт «Рождественский базар».

16 декабря, в субботу, в центральном парке культуры имени Гагарина пройдёт уде ставший традиционным фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего».

Не только попробовать, но и выбрать самый сочный «народный пельмень» можно будет с помощью участия в голосовании.

21—24 декабря на площадке Ледовой арены «Трактор» праздничную торговлю продолжит «Новогодняя ярмарка Южного Урала», а 27−30 в ДС «Юность» будет работать ярмарка «К Новому году».

На ней можно будет приобрести украшения и товары для дома, ювелирные изделия и бижутерию, предметы декора, одежду и обувь, косметику и парфюмерию, различную сувенирную продукцию.

Фермерские хозяйства порадуют покупателей разнообразными домашними деликатесами, приготовленными из органической продукции.

Участники выставки привезут также сладкие подарки и пряники ручной работы, более 30 видов сыра, свежий хлеб, молочную продукцию.

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