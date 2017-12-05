Весной в Омской области ожидается повторная вспышка чумы свиней

Специалисты омского Минсельхоза прогнозируют, что весной в Омской области может вновь появиться африканская чума свиней. Все местные очаги этой болезни ликвидировали, но она способна просочиться из соседних регионов, когда омские крестьяне начнут покупать поросят. Чтобы избежать этой угрозы, министерство сельского хозяйства провело селекторное совещание.

Главам сельских районов и руководителям сельхозуправлений поручили проконтролировать, чтобы в очагах заражения в течение года никто не разводил свиней. Важнейшая задача — не пропускать без сопроводительных документов животных и продукты свиноводства из других регионов. На северо-западе от Омской области продолжают регистрировать новые вспышки АЧС. Источником заражения стала сырая свинина, которая пролежала в морозильнике девять лет. Другой источник — готовая продукция одного из мясокомбинатов.

Как сообщает правительственный портал «Омская губерния», власти региона выделят 189 миллионов рублей на трёхлетнюю программу по борьбе и профилактике АЧС. На эти деньги модернизируют омскую ветеринарную службу и помогут крестьянам перейти на другие виды животноводства — разводить крупный рогатый скот и домашнюю птицу. В пострадавших от АЧС сельских районах уничтожат диких кабанов.

Министр сельского хозяйства Максим Чекусов обязал омских крестьян отчитываться о состоянии поголовья и соблюдать санитарные правила в помещениях для животных. Россельхознадзор проведёт своего рода перепись свиней: по документам в регионе насчитывается 145 тысяч «хрюшек», но на практике наверняка имеются незарегистрированные животные.