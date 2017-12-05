Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
Трое россиян за неделю попросили убежища на Украине
СМИ узнали о результатах экспертизы крови актера Марьянова
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Названа самая популярная мужская верхняя одежда
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
08:38 (мск), источник: Om1.ru

Весной в Омской области ожидается повторная вспышка чумы свиней

Её первоисточником может стать сырое мясо, которое девять лет пролежало в морозилке в одном из соседних регионов.

Специалисты омского Минсельхоза прогнозируют, что весной в Омской области может вновь появиться африканская чума свиней. Все местные очаги этой болезни ликвидировали, но она способна просочиться из соседних регионов, когда омские крестьяне начнут покупать поросят. Чтобы избежать этой угрозы, министерство сельского хозяйства провело селекторное совещание.

Главам сельских районов и руководителям сельхозуправлений поручили проконтролировать, чтобы в очагах заражения в течение года никто не разводил свиней. Важнейшая задача — не пропускать без сопроводительных документов животных и продукты свиноводства из других регионов. На северо-западе от Омской области продолжают регистрировать новые вспышки АЧС. Источником заражения стала сырая свинина, которая пролежала в морозильнике девять лет. Другой источник — готовая продукция одного из мясокомбинатов.

Как сообщает правительственный портал «Омская губерния», власти региона выделят 189 миллионов рублей на трёхлетнюю программу по борьбе и профилактике АЧС. На эти деньги модернизируют омскую ветеринарную службу и помогут крестьянам перейти на другие виды животноводства — разводить крупный рогатый скот и домашнюю птицу. В пострадавших от АЧС сельских районах уничтожат диких кабанов.

Министр сельского хозяйства Максим Чекусов обязал омских крестьян отчитываться о состоянии поголовья и соблюдать санитарные правила в помещениях для животных. Россельхознадзор проведёт своего рода перепись свиней: по документам в регионе насчитывается 145 тысяч «хрюшек», но на практике наверняка имеются незарегистрированные животные.

Подробнее обо всех новых требованиях фермерам и сельчанам-свиноводам расскажут специалисты на местах.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Из-за метели и снегопада дорожная обстановка в Омской области стала опасной
Долгожданный снегопад вызвал в Омске 8-балльные пробки
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь