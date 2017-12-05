Федерацию дзюдо Самары возглавил Иван Мотынга

Самарскую федерацию дзюдо возглавил 25-летний мастер спорта по дзюдо Иван Мотынга. На этом посту он сменил Рустама Хасаева, перешедшего на должность президента Федерации дзюдо Самарской области.

— Работы очень много, но я верю в свою команду. Есть огромное желание и готовность развивать и популяризировать спорт в Самаре, а это главное, — поделился планами новый руководитель.