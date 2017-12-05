Федерацию дзюдо Самары возглавил Иван Мотынга
Мастер спорта по дзюдо сменил на этом посту Рустама Хасаева.
Мастер спорта по дзюдо сменил на этом посту Рустама Хасаева.
Самарскую федерацию дзюдо возглавил 25-летний мастер спорта по дзюдо Иван Мотынга. На этом посту он сменил Рустама Хасаева, перешедшего на должность президента Федерации дзюдо Самарской области.
За кандидатуру Ивана Мотынги проголосовали все 19 членов федерации единогласно.
— Работы очень много, но я верю в свою команду. Есть огромное желание и готовность развивать и популяризировать спорт в Самаре, а это главное, — поделился планами новый руководитель.