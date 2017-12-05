За пару дней в Иркутске выпала почти половина месячной нормы осадков

Источник: Комсомольская правда

Для многих пушистый белый снег, конечно, в радость. Можно вдоволь лепить снеговиков, кататься на лыжах и с горки. Наконец, пришла настоящая русская зима! Правда, настроение может омрачить транспортный коллапс. В Иркутске в часы пик пробки по данным «Яндекса» составляют 10 баллов. Это очень много.

— Пока ограничений на трассах Иркутской области нет, — говорит сотрудник областного ГИБДД Иван Малахов. — Но движение затруднено. Автомобилисты, будьте аккуратнее.

А быть аккуратными за рулем и выходить из дома пораньше, чтобы не опоздать на работу, придется жителям Прианагарья как минимум три дня. Синоптики прогнозируют осадки до конца рабочей недели.

— За ночь с понедельника на вторник в городе выпало 5 мм осадков, — рассказал «Комсомольской правде в Иркутске» начальник отдела агропрогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. — А норма с 1 по 10 декабря составляет 7 мм. Прибавим предыдущие дни, когда шел снег, получится уже норма декады. К концу снегопада ожидаем 70% от месячной нормы.

Да, и температурные рекорды есть! Столбик термометра по ночам будет опускаться всего до −10… −12 градусов, днем же всего до −5…−7. И это, между прочим, на шесть градусов выше нормы! Вот так сюрприз!

— В регионе обосновалась теплая воздушная масса, — поясняет Владимир Гонтарь. — Пришла к нам из Атлантики, преодолев долгий сложный путь через север Европы и Урал. Кстати, последние годы это явление в регионе довольно часто, а вот в 50−60-х годах прошлого века даже в учебниках географии писали, что в Восточной Сибири зимы суровые, потому что теплые воздушные массы с Антлантики никогда туда не проникают. Как видите, климат изменился.

Радуются синоптики и хорошему снежному покрову, в Иркутске его высота установилась на отметке 20 см. Значит, растениям не страшны теперь морозы. Правда, похолодания в ближайшее время не предвидится. После снегопада, на выходных будет ясная теплая погода — днем максимум до -15 градусов. А вот для коммунальщиков в эти дни работы непочатый край.

— На дорогах Иркутска работает 120 единиц техники, более 200 рабочих, — сообщил «КП» директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Чайковский. — Спецтехника выходит на очистку улиц после 10 часов утра, чтобы не создавать заторы. Убираем, прежде всего, тротуары, остановки, магистрали. Постепенно с дорог вывезем кашицу, которая образовалась из-за того, что мы высыпали 1,8 тонны песко-соляной смеси и щебня.