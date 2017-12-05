За пару дней в Иркутске выпала почти половина месячной нормы осадков
До конца недели в Приангарье будет идти снег.
До конца недели в Приангарье будет идти снег.
Для многих пушистый белый снег, конечно, в радость. Можно вдоволь лепить снеговиков, кататься на лыжах и с горки. Наконец, пришла настоящая русская зима! Правда, настроение может омрачить транспортный коллапс. В Иркутске в часы пик пробки по данным «Яндекса» составляют 10 баллов. Это очень много.
— Пока ограничений на трассах Иркутской области нет, — говорит сотрудник областного ГИБДД Иван Малахов. — Но движение затруднено. Автомобилисты, будьте аккуратнее.
А быть аккуратными за рулем и выходить из дома пораньше, чтобы не опоздать на работу, придется жителям Прианагарья как минимум три дня. Синоптики прогнозируют осадки до конца рабочей недели.
— За ночь с понедельника на вторник в городе выпало 5 мм осадков, — рассказал «Комсомольской правде в Иркутске» начальник отдела агропрогнозов Иркутского Гидрометцентра Владимир Гонтарь. — А норма с 1 по 10 декабря составляет 7 мм. Прибавим предыдущие дни, когда шел снег, получится уже норма декады. К концу снегопада ожидаем 70% от месячной нормы.
Да, и температурные рекорды есть! Столбик термометра по ночам будет опускаться всего до −10… −12 градусов, днем же всего до −5…−7. И это, между прочим, на шесть градусов выше нормы! Вот так сюрприз!
— В регионе обосновалась теплая воздушная масса, — поясняет Владимир Гонтарь. — Пришла к нам из Атлантики, преодолев долгий сложный путь через север Европы и Урал. Кстати, последние годы это явление в регионе довольно часто, а вот в 50−60-х годах прошлого века даже в учебниках географии писали, что в Восточной Сибири зимы суровые, потому что теплые воздушные массы с Антлантики никогда туда не проникают. Как видите, климат изменился.
— На дорогах Иркутска работает 120 единиц техники, более 200 рабочих, — сообщил «КП» директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Чайковский. — Спецтехника выходит на очистку улиц после 10 часов утра, чтобы не создавать заторы. Убираем, прежде всего, тротуары, остановки, магистрали. Постепенно с дорог вывезем кашицу, которая образовалась
Всего с улиц Иркутска вывезли более тонны снега. Что касается дворов, то это, уточним, зона ответственности управляющих компаний. По правилам, коммунальщики должны расчищать тротуары и площадки возле подъезда сразу после окончания снегопада, в течение нескольких дней — проезжую часть внутри двора. Если этого не сделано, в округах принимают жалобы.