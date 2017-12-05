Ноябрь 2017 года на Среднем Урале побил температурный рекорд

Источник: УралИнформБюро

Уральские синоптики не прогнозируют обильных осадков и сильных морозов в ближайшее время. В начале декабря на Среднем Урале теплее обычного — температура значительно превышает норму. 10-градусные морозы по ночам ожидаются не раньше 10 декабря. Днем столбики термометров и в конце недели не опустятся ниже семи градусов.

Закончившийся ноябрь уже побил 12-летний рекорд, оказавшись самым теплым и малоснежным в Екатеринбурге с 2005 года.

Впрочем, самым теплым 2017-му уже не стать.