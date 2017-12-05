Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
Рогозин ответил на недовольство Медведева пуском с Восточного
Иосиф Кобзон рассказал о болезни Табакова и Гафта
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
Дружба кота и двух золотистых ретриверов растрогала соцсети
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
10Зимбабве празднует отставку Роберта Мугабе
08:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ноябрь 2017 года на Среднем Урале побил температурный рекорд

За 12 лет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 87% 769 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: УралИнформБюро

Уральские синоптики не прогнозируют обильных осадков и сильных морозов в ближайшее время. В начале декабря на Среднем Урале теплее обычного — температура значительно превышает норму. 10-градусные морозы по ночам ожидаются не раньше 10 декабря. Днем столбики термометров и в конце недели не опустятся ниже семи градусов.

Закончившийся ноябрь уже побил 12-летний рекорд, оказавшись самым теплым и малоснежным в Екатеринбурге с 2005 года.

Впрочем, самым теплым 2017-му уже не стать.

«На Урале самым теплым был 2008 год. Средняя температура в Екатеринбурге составляла плюс 4−6 градусов. Текущий год вряд ли составит ему конкуренцию: морозный февраль и довольно прохладное прошедшее лето ограничивают возможность 2017 года стать рекордсменом. По предварительным данным 2017 год окажется по средней температуре на один градус теплее нормы, что не является редкостью в текущем столетии», — объяснили «Уралинформбюро» специалисты Уральского гидрометцентра.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Минстрой России пощадил добросовестные УК
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь