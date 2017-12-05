Новосибирские автовладельцы будут в суде требовать от мэрии открыть проезд по улице Ленина
Пешеходная зона вызвала 9-балльные пробки в центре города.
Пешеходная зона вызвала 9-балльные пробки в центре города.
Новосибирское отделение Федерации автовладельцев России (ФАР) обратится в суд с иском к мэрии Новосибирска с требованием открыть проезд для движения автомобилей по ул. Ленина, на участке от пл. Ленина до ул. Советская. Проезд был закрыт 1 декабря.
«Это наш общий город и наши общие дороги, поэтому взять вот так и перекрыть востребованную среди автовладельцев улицу в интересах узкой группы лиц я считаю самоуправством», — написал на странице новосибирского отделения ФАР в Facebook его руководитель Вячеслав Ашурков.
По мнению автовладельцев, ул. Ленина является дорогой общего пользования местного значения и входит в
«Иск будет подан в самое ближайшее время,
По его словам, в качестве обеспечительной меры, до рассмотрения иска по существу, ФАР потребует открыть проезд для транспорта.
Отрезок ул. Ленина от одноименной площади до ул. Советской был закрыт для движения транспорта в ночь с 1 на 2 декабря, перекрытие продлится до 29 января. Как сообщали Sibnovosti.ru, там на это время разместят торговые павильоны, оформленные в единой новогодней стилистике. По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой, закрытие улицы было согласовано с ГИБДД.
4 декабря центр города сковали 9-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс-пробки», это нетипичное явление. Новосибирцы отреагировали сотнями гневных постов в социальных сетях.
«Закрыть для развлечений центральную улицу города, не имея транспортной модели и не просчитав перераспределение трафика, могли только авантюристы. Что они ставят во главу угла кроме пиара не понятно, но явно не интересы новосибирцев», — считает координатор регионального проекта ОНФ «Карта убитых дорог» Александр Стефанов.
«Я думаю, что усугубление дорожной ситуации временное. Людям надо привыкнуть. Сменятся маршруты и пробки будут в обычном режиме», — отреагировал лидер общественного движения «Привет, велосипед» Алексей Куницин, порекомендовав недовольным автомобилистам пересаживаться на общественный транспорт.