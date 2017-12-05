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08:33 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Новосибирские автовладельцы будут в суде требовать от мэрии открыть проезд по улице Ленина

Пешеходная зона вызвала 9-балльные пробки в центре города.

Новосибирское отделение Федерации автовладельцев России (ФАР) обратится в суд с иском к мэрии Новосибирска с требованием открыть проезд для движения автомобилей по ул. Ленина, на участке от пл. Ленина до ул. Советская. Проезд был закрыт 1 декабря.

«Это наш общий город и наши общие дороги, поэтому взять вот так и перекрыть востребованную среди автовладельцев улицу в интересах узкой группы лиц я считаю самоуправством», — написал на странице новосибирского отделения ФАР в Facebook его руководитель Вячеслав Ашурков.

По мнению автовладельцев, ул. Ленина является дорогой общего пользования местного значения и входит в улично-дорожную сеть города, поэтому любые ограничения движения по данному участку строго регламентированы федеральным законодательством. Таким образом, считают общественники, одностороннее решение о закрытии улицы для движения любого транспорта, по меньшей мере, незаконно.

«Иск будет подан в самое ближайшее время, завтра-послезавтра. Руководство городского управления ГИБДД в неофициальной беседе поддержало нашу позицию, они в шоке от происходящего», сообщил Sibnovosti.ru активист ФАР Михаил Мезенцев.

По его словам, в качестве обеспечительной меры, до рассмотрения иска по существу, ФАР потребует открыть проезд для транспорта.

Отрезок ул. Ленина от одноименной площади до ул. Советской был закрыт для движения транспорта в ночь с 1 на 2 декабря, перекрытие продлится до 29 января. Как сообщали Sibnovosti.ru, там на это время разместят торговые павильоны, оформленные в единой новогодней стилистике. По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой, закрытие улицы было согласовано с ГИБДД.

4 декабря центр города сковали 9-балльные пробки. По данным сервиса «Яндекс-пробки», это нетипичное явление. Новосибирцы отреагировали сотнями гневных постов в социальных сетях.

«Закрыть для развлечений центральную улицу города, не имея транспортной модели и не просчитав перераспределение трафика, могли только авантюристы. Что они ставят во главу угла кроме пиара не понятно, но явно не интересы новосибирцев», — считает координатор регионального проекта ОНФ «Карта убитых дорог» Александр Стефанов.

«Я думаю, что усугубление дорожной ситуации временное. Людям надо привыкнуть. Сменятся маршруты и пробки будут в обычном режиме», — отреагировал лидер общественного движения «Привет, велосипед» Алексей Куницин, порекомендовав недовольным автомобилистам пересаживаться на общественный транспорт.

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