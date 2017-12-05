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08:32 (мск), источник: VN.ru

Дом-музей Кирова отреставрировали в Новосибирске

Экспозицию, посвященную Сергею Кирову — 11 предметов, среди которых книги, журналы, картины и часы — вернут обратно, в деревянный дом-музей на улице Ленина. Экспонаты реставрируют впервые за 70 лет. Об этом четвертого декабря заявил министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

Напомним, возле оперного театра несколько человек устроили акцию протеста. Активисты утверждали, что власти планируют изменить статус старинного здания и стереть память об известном революционере.

— Дом как был, так и остался, никто не менял значения и наименования. Мы его отремонтировали, нужно еще привести в порядок территорию, ограждения. И табличка осталась на месте, ничего не убрано. Есть новая экспозиции, посвященная революционеру Петухову, который проживал в этом доме с 1908-ого по 1922-ой годы, был очень известным человеком в Новосибирской области. Это не менее значимая фигура, — говорит министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

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