Дом-музей Кирова отреставрировали в Новосибирске
Экспозицию, посвященную Сергею Кирову — 11 предметов, среди которых книги, журналы, картины и часы — вернут обратно, в деревянный
Экспозицию, посвященную Сергею Кирову — 11 предметов, среди которых книги, журналы, картины и часы — вернут обратно, в деревянный
Напомним, возле оперного театра несколько человек устроили акцию протеста. Активисты утверждали, что власти планируют изменить статус старинного здания и стереть память об известном революционере.
— Дом как был, так и остался, никто не менял значения и наименования. Мы его отремонтировали, нужно еще привести в порядок территорию, ограждения. И табличка осталась на месте, ничего не убрано. Есть новая экспозиции, посвященная революционеру Петухову, который проживал в этом доме с 1908-ого по 1922-ой годы, был очень известным человеком в Новосибирской области. Это не менее значимая фигура, — говорит министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.