Дом-музей Кирова отреставрировали в Новосибирске

— Дом как был, так и остался, никто не менял значения и наименования. Мы его отремонтировали, нужно еще привести в порядок территорию, ограждения. И табличка осталась на месте, ничего не убрано. Есть новая экспозиции, посвященная революционеру Петухову, который проживал в этом доме с 1908-ого по 1922-ой годы, был очень известным человеком в Новосибирской области. Это не менее значимая фигура, — говорит министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.