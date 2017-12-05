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08:26 (мск), источник: Комсомольская правда

У туриста из Перми отказали ноги у источника Святой Анастасии в Крыму

Спасателям пришлось 1,5 километра нести его на носилках до кареты «скорой помощи».

В крымскую службу спасения позвонили и сообщили, что туристу в поселке Новый Свет стало плохо. В районе источника Святой Анастасии у него резко ухудшилось самочувствие, и он не может самостоятельно передвигаться.

— К месту выехала дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» в составе четырех человек, — сообщили в пресс-службе ведомства. — На месте спасатели узнали, что 37-летний турист из Перми почувствовал онемение конечностей. Так как у путешественника отказали ноги, ему требовалась экстренная медицинская помощь, а дорога до машины «скорой помощи» составляла около полутора километров по труднопроходимому горному рельефу.

Но, с помощью ковшевых носилок, мужчину все же удалось транспортировать к «скорой помощи». Врачи отвезли пермяка в больницу. Причину его внезапной болезни еще предстоит выяснить.

— Крымские спасатели находятся в постоянной готовности оказать помощь, но с целью сокращения времени реагирования на чрезвычайные ситуации, сотрудники ведомства рекомендуют пройти процедуру регистрации перед походом на туристический маршрут, — сказали в пресс-службе ведомства.

Чтобы вызвать спасателей, находясь в Крыму, нужно набрать номер 101.

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