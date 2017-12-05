У туриста из Перми отказали ноги у источника Святой Анастасии в Крыму
Спасателям пришлось 1,5 километра нести его на носилках до кареты «скорой помощи».
Спасателям пришлось 1,5 километра нести его на носилках до кареты «скорой помощи».
В крымскую службу спасения позвонили и сообщили, что туристу в поселке Новый Свет стало плохо. В районе источника Святой Анастасии у него резко ухудшилось самочувствие, и он не может самостоятельно передвигаться.
— К месту выехала дежурная смена Судакского
Но, с помощью ковшевых носилок, мужчину все же удалось транспортировать к «скорой помощи». Врачи отвезли пермяка в больницу. Причину его внезапной болезни еще предстоит выяснить.
— Крымские спасатели находятся в постоянной готовности оказать помощь, но с целью сокращения времени реагирования на чрезвычайные ситуации, сотрудники ведомства рекомендуют пройти процедуру регистрации перед походом на туристический маршрут, — сказали в
Чтобы вызвать спасателей, находясь в Крыму, нужно набрать номер 101.