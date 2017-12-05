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10:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Водителям и пешеходам стоит удвоить внимательность из-за дождя в Ростовской области

Сотрудники донского управления ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах из-за дождя.

— 5 декабря на территории Ростовской области ожидаются осадки. Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на необходимость выбирать скорость в соответствии с конкретными дорожными и погодными условиями. Уважаемые водители! Увеличьте дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, и не совершайте маневров, не убедившись в их безопасности. Кроме того, строго соблюдайте правила проезда пешеходных переходов, будьте особенно внимательными в темное время суток и на неосвещенных участках дороги, — передает пресс-служба донской полиции.

Пешеходам тоже достались наставления. Их призвали не выходить на дорогу в неустановленных местах или из-за припаркованного транспорта. Автоинспекторы просят людей переходить проезжую часть спокойным шагом, не отвлекаясь на мобильные телефоны, снимать капюшоны, если они мешают обзору, а также использовать светоотражающие элементы на одежде.

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