Водителям и пешеходам стоит удвоить внимательность из-за дождя в Ростовской области

— 5 декабря на территории Ростовской области ожидаются осадки. Сотрудники ГИБДД обращают внимание водителей на необходимость выбирать скорость в соответствии с конкретными дорожными и погодными условиями. Уважаемые водители! Увеличьте дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства, и не совершайте маневров, не убедившись в их безопасности. Кроме того, строго соблюдайте правила проезда пешеходных переходов, будьте особенно внимательными в темное время суток и на неосвещенных участках дороги, — передает пресс-служба донской полиции.