Шоколад, зефир и пастила: на Кубани Роспотребнадзор рекомендовал новогодние сладости для детей

Об этом и многом другом в Роспотребнадзоре готовы рассказать кубанцам по номеру открывшейся горячей телефонной линии: 8 (861) 226−40−74 и 8 (861) 210−58−05 . Работать она будет еще 2 недели.

По номерам можно получить консультации о том, как выбрать качественные и безопасные одежду, обувь, игрушки, сладости, что читать на этикетке в первую очередь, как изучить состав продуктов и выяснить срок хранения. Также специалисты call-центра помогут обменять некачественный товар или вернуть деньги за него.