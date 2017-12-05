Шоколад, зефир и пастила: на Кубани Роспотребнадзор рекомендовал новогодние сладости для детей
В частности, сотрудники ведомства не советуют дарить детям на Новый год леденцы, арахис и конфеты с алкоголем.
В частности, сотрудники ведомства не советуют дарить детям на Новый год леденцы, арахис и конфеты с алкоголем.
Об этом и многом другом в Роспотребнадзоре готовы рассказать кубанцам по номеру открывшейся горячей телефонной линии:
По номерам можно получить консультации о том, как выбрать качественные и безопасные одежду, обувь, игрушки, сладости, что читать на этикетке в первую очередь, как изучить состав продуктов и выяснить срок хранения. Также специалисты