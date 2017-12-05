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17:06 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Шоколад, зефир и пастила: на Кубани Роспотребнадзор рекомендовал новогодние сладости для детей

В частности, сотрудники ведомства не советуют дарить детям на Новый год леденцы, арахис и конфеты с алкоголем.

Об этом и многом другом в Роспотребнадзоре готовы рассказать кубанцам по номеру открывшейся горячей телефонной линии: 8 (861) 226−40−74 и 8 (861) 210−58−05. Работать она будет еще 2 недели.

Во время загрузки произошла ошибка.

По номерам можно получить консультации о том, как выбрать качественные и безопасные одежду, обувь, игрушки, сладости, что читать на этикетке в первую очередь, как изучить состав продуктов и выяснить срок хранения. Также специалисты call-центра помогут обменять некачественный товар или вернуть деньги за него.

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