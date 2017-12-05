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08:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Метеорный поток Геминиды увидят хабаровчане

Редкое небесное явление можно будет наблюдать в ночь на 13 декабря.

Хабаровчане смогут увидеть уникальное небесное явление — метеоритный поток Геминиды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Поток Геминиды — один из самых мощных метеоритных дождей. В пик его активности на небе можно увидеть около ста метеоров в час.

 — Метеоритные дожди наблюдаются довольно часто, но этот уникален своей плотностью. При ясной погоде увидеть его можно будет «невооружённым» взглядом, без телескопа. Правда, для этого придётся выехать за город, где лучше видно ночное небо, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» астроном-любитель Владимир Моисеев. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», за метеоритным дождём лучше всего наблюдать лёжа.

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