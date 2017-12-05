В Красноярске выберут самую красивую новогоднюю витрину

В Красноярске выберут самую лучшую новогоднюю витрину магазинов. Победителей определят в рамках конкурса «Самый благоустроенный район».

Предприниматели могут подать заявки на участие в районные администрации уже сейчас. До 15 декабря определятся финалисты, а в последних числах января подведут окончательные итоги. Специальная комиссия будет оценивать тематическое оформление, художественное решение и световую композицию.

Бизнесмен, у которого будет самая красивая зимняя витрина, выиграет грант — 120 тысяч рублей. За второе место предусмотрено 90 тысяч рублей, за третье — 60 тысяч рублей.