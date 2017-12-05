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08:29 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сергей Брилка провёл прием жителей Иркутской области по личным вопросам

Вопросы, затрагивающие интересы многих жителей Иркутской области, рассмотрел в единый день приёма партии «Единая Россия» 1 декабря 2017 года председатель Законодательного собрания, секретарь ИРО ЕР Сергей Брилка. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

На приём пришёл руководитель предприятия, которое занимается эвакуацией транспорта в Иркутске. Он поднял ряд проблемных вопросов, связанных с транспортировкой повреждённых в ДТП большегрузных автомобилей и дорожно-строительной техники, вышедшей из строя на проезжей части. Заявитель уже не раз обращался в МЧС, ГИБДД, Росавтодор, но положительного решения вопроса так и не добился. Сергей Брилка согласился с заявителем, что в этом случае должны быть синхронизированы действия автоинспекции и службы эвакуации. Спикер взял заявление в работу и намерен направить официальный запрос в ГИБДД.

К Сергею Брилке также обратились жители Иркутска по вопросам роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, оказания помощи в установке памятника жертвам политических репрессий. Все заявления приняты в работу.

Напомним, первый единый день приёма граждан, приуроченный ко дню рождения партии, прошёл по всей стране 1 декабря 2013 года. С каждым годом формат этого события расширяется. Вместо одного дня приёмы идут несколько дней, к обычным площадкам приемов в региональных и местных общественных приемных добавляются дополнительные, число которых с каждым годом растет. В этом году в Иркутской области и по всей стране неделя приёмов граждан началась 27 ноября и закончится 3 декабря 2017 года.

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