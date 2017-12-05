Сергей Брилка провёл прием жителей Иркутской области по личным вопросам

На приём пришёл руководитель предприятия, которое занимается эвакуацией транспорта в Иркутске. Он поднял ряд проблемных вопросов, связанных с транспортировкой повреждённых в ДТП большегрузных автомобилей и дорожно-строительной техники, вышедшей из строя на проезжей части. Заявитель уже не раз обращался в МЧС, ГИБДД, Росавтодор, но положительного решения вопроса так и не добился. Сергей Брилка согласился с заявителем, что в этом случае должны быть синхронизированы действия автоинспекции и службы эвакуации. Спикер взял заявление в работу и намерен направить официальный запрос в ГИБДД.

К Сергею Брилке также обратились жители Иркутска по вопросам роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, оказания помощи в установке памятника жертвам политических репрессий. Все заявления приняты в работу.