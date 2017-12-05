Иркутск накрыл мощный снегопад
За первые пять дней декабря в Иркутске выпала половина месячной нормы осадков, за минувшие сутки с улиц города вывезено более тысячи тонн снега, сообщает
За первые пять дней декабря в Иркутске выпала половина месячной нормы осадков, за минувшие сутки с улиц города вывезено более тысячи тонн снега, сообщает
ИРКУТСК, 5 дек — РИА Новости. За первые пять дней декабря в Иркутске выпала половина месячной нормы осадков, за минувшие сутки с улиц города вывезено более тысячи тонн снега, сообщает
«Осадков за первые пять дней декабря уже выпала половина от месячной нормы. В ночных работах было задействовано более 200 человек», — говорится в сообщении
В мэрии отметили, что сейчас на уборке снега в городе работают 120 единиц техники.
Утром на транспортных магистралях Иркутска, по данным регионального ГИБДД, наблюдались пробки до десяти баллов. По прогнозу синоптиков, снег с разной степенью интенсивности будет идти в городе каждый день до середины декабря.