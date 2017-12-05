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08:34 (мск), источник: РИА Новости

Иркутск накрыл мощный снегопад

За первые пять дней декабря в Иркутске выпала половина месячной нормы осадков, за минувшие сутки с улиц города вывезено более тысячи тонн снега, сообщает пресс-служба городской мэрии. «Осадков за первые пять дней декабря уже выпала половина от месячной нормы.

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Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 5 дек — РИА Новости. За первые пять дней декабря в Иркутске выпала половина месячной нормы осадков, за минувшие сутки с улиц города вывезено более тысячи тонн снега, сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Осадков за первые пять дней декабря уже выпала половина от месячной нормы. В ночных работах было задействовано более 200 человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

В мэрии отметили, что сейчас на уборке снега в городе работают 120 единиц техники.

Утром на транспортных магистралях Иркутска, по данным регионального ГИБДД, наблюдались пробки до десяти баллов. По прогнозу синоптиков, снег с разной степенью интенсивности будет идти в городе каждый день до середины декабря.

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