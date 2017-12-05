В Крыму появится первая криптоплощадка

Источник: РИА Новости

Проект нацелен на развитие технологии блокчейн в России.

«Проект планируется реализовать в кратчайшие сроки за счет привлечения внешних инвестиций и в строгом соответствии с действующим законодательством РФ», — говорится в сообщении.

РАКИБ создан при участии и инициативе советника президента России по развитию интернета Германа Клименко. «Констант Солюшенс Плюс» является передовой компанией по разработке и внедрению технологий блокчейн на российском рынке.

«Участие Севастополя в программе цифровизации экономики РФ в качестве передовой пилотной площадки обусловлено целым рядом геополитических факторов. За счет возможности участия в проекте структур ЕАЭС, БРИКС, а также любых частных инвесторов, держателей криптовалют, в обход международных санкций, будет обеспечена международная легитимация всего Крымского полуострова», — уверены авторы инвестпроекта.

Так называемый криптопарк предусматривает внедрение технологии блокчейн в процесс предоставления государственных услуг, а также обеспечение функционирования на территории полуострова криптовалютной биржи, криптовалютных банкоматов и регулируемого оборота криптовалюты.