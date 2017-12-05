Паром Самара-Рождествено с 5 декабря ходит дважды в день

По информации Самарского речного пассажирского предприятия, со вторника, 5 декабря, вносятся изменения по грузопассажирскому маршруту «Октябрьский Спуск — Рождествено».

В навигацию 2017 года с 5 декабря грузопассажирский маршрут «Октябрьский Спуск — Рождествено» будет функционировать по следующему расписанию: