Паром Самара-Рождествено с 5 декабря ходит дважды в день
Сокращено количество рейсов парома
Сокращено количество рейсов парома
По информации Самарского речного пассажирского предприятия, со вторника, 5 декабря, вносятся изменения по грузопассажирскому маршруту «Октябрьский Спуск — Рождествено».
В навигацию 2017 года с 5 декабря грузопассажирский маршрут «Октябрьский Спуск — Рождествено» будет функционировать по следующему расписанию:
— отправление от Октябрьского спуска — 08:00, 16:00;.
— отправление из Рождествено — 06:00, 14:30.
Время в расписании указано местное.