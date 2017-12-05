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09:53 (мск), источник: АиФ Самара

Паром Самара-Рождествено с 5 декабря ходит дважды в день

Сокращено количество рейсов парома Самара-Рождествено.

Источник: Аргументы и факты

По информации Самарского речного пассажирского предприятия, со вторника, 5 декабря, вносятся изменения по грузопассажирскому маршруту «Октябрьский Спуск — Рождествено».

В навигацию 2017 года с 5 декабря грузопассажирский маршрут «Октябрьский Спуск — Рождествено» будет функционировать по следующему расписанию:

— отправление от Октябрьского спуска — 08:00, 16:00;.

— отправление из Рождествено — 06:00, 14:30.

Время в расписании указано местное.

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