Нижегородцы по 16 минут дозваниваются в экстренные службы
Прокуратура Нижегородской области потребовала обеспечить надлежащую работу каналов связи «02» и «102».
Прокуратура Нижегородской области потребовала обеспечить надлежащую работу каналов связи «02» и «102».
Жители Нижнего Новгорода в ряде случаев лишены возможности оперативно передать сообщение о происшествии по каналам связи «02» и «102» — этот факт был установлен в ходе проведенной региональной прокуратурой проверки соблюдения федерального законодательства при организации приема сообщений по каналам экстренной связи. Об этом сообщает
Как выяснилось в ходе проверки, в отдельных случаях время дозвона по каналам экстренной службы достигало 16 минут, что является недопустимым. Поэтому прокуратура потребовала от полиции обеспечить надлежащую работу каналов.
— С целью защиты прав граждан прокуратурой Нижегородской области в адрес начальника регионального ГУ МВД России внесено представление. Результаты рассмотрения представления взяты на контроль, — сообщили «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в