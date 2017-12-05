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11:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородцы по 16 минут дозваниваются в экстренные службы

Прокуратура Нижегородской области потребовала обеспечить надлежащую работу каналов связи «02» и «102».

Жители Нижнего Новгорода в ряде случаев лишены возможности оперативно передать сообщение о происшествии по каналам связи «02» и «102» — этот факт был установлен в ходе проведенной региональной прокуратурой проверки соблюдения федерального законодательства при организации приема сообщений по каналам экстренной связи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Как выяснилось в ходе проверки, в отдельных случаях время дозвона по каналам экстренной службы достигало 16 минут, что является недопустимым. Поэтому прокуратура потребовала от полиции обеспечить надлежащую работу каналов.

— С целью защиты прав граждан прокуратурой Нижегородской области в адрес начальника регионального ГУ МВД России внесено представление. Результаты рассмотрения представления взяты на контроль, — сообщили «Комсомольской правде» — Нижний Новгород в пресс-службе ведомства.

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