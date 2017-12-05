Нижегородцы по 16 минут дозваниваются в экстренные службы

Жители Нижнего Новгорода в ряде случаев лишены возможности оперативно передать сообщение о происшествии по каналам связи «02» и «102» — этот факт был установлен в ходе проведенной региональной прокуратурой проверки соблюдения федерального законодательства при организации приема сообщений по каналам экстренной связи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.