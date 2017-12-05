Хабаровск засияет праздничными огнями к 10 декабря

Источник: Восток Медиа

На улицах дальневосточной столицы к Новому году появится 125 поздравительных плакатов разных форматов. Их разместят во всех районах города. Однако особое внимание по традиции уделят центру Хабаровска.

«С 10 декабря на улицах города будет включено иллюминационное освещение. Всего это больше 500 различных конструкций, которые имеют дополнительную подсветку. Всё это сейчас включено в новогоднее оформление города», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела наружной рекламы и регистрации информационных конструкций департамента муниципальной собственности городской администрации Василий Аристов.

Украсят Хабаровск новогодними поздравлениями и различные предприятия города. Завершить оформление своих мест бизнесмены и компании должны к 15 декабря. Специально для них в городской администрации заранее разработали эскизы поздравительных плакатов.

«Эскизы мы разместили на сайте. Любой предприниматель может скачать его и распечатать для своего предприятия. Всё эскизы выполнены в едином стиле: голубой фон, Дед Мороз и различные дополнительные элементы», — отметил Василий Аристов.