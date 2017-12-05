Новый гендиректор «Адмирала» расскажет о клубных делах
В четверг, 7 декабря, в 19. 00 за полчаса до начала игры «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар», в зале для
В четверг, 7 декабря, в 19. 00 за полчаса до начала игры «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар», в зале для
Будущее и настоящее клуба, бюджет и долги, стратегия развития — новый руководитель клуба готов ответить на все вопросы представителей СМИ.
Сергей Сошников родился 4 мая 1968 года в Оренбурге, является воспитанником местной хоккейной школы. С 2007 по 2010 годы работал главным тренером и руководителем клуба высшей лиги «Газпром-ОГУ» (Оренбург).
Затем с 2010 по 2015 гг. был в разные сезоны генеральным директором, главным тренером, ассистентом главного тренера оренбургской молодёжки — «Белые Тигры».
В сезоне 2011/12 занимал должность спортивного директора клуба КХЛ «Лев» (Попрад), в структуру которого вошли «Белые Тигры».
С 2015 года Сергей Николаевич руководил самарским ЦСК ВВС: сначала в роли
1 декабря Сергей Сошников назначен генеральным директором «Адмирала». За заслуги в развитии спорта награжден орденом «Звезда Отечества».
Михаил Грач.