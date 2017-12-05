Названы самые депрессивные регионы России

Согласно данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, в 2016 году чаще всего депрессией (аффективными расстройствами непсихотического уровня) болели в Сибирском федеральном округе (96,6 на 100 тыс. населения), пишет RT.

«В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», — прокомментировал статистику руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра имени В. П. Сербского Борис Положий.