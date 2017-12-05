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09:26 (мск), источник: УралПолит.ру

Названы самые депрессивные регионы России

МОСКВА, 5 декабря, ИА УралПолит.Ru. Специалисты составили рейтинг регионов по уровню заболеваемости местных жителей депрессией.

Согласно данным Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, в 2016 году чаще всего депрессией (аффективными расстройствами непсихотического уровня) болели в Сибирском федеральном округе (96,6 на 100 тыс. населения), пишет RT.

Второе и третье места заняли Центральный и Южный федеральные округа (87,1 и 73,1 соответственно). Самый низкий показатель по заболеваемости депрессией — на Северном Кавказе (34,9).

В общем за последние четыре года уровень депрессии россиян сократился на 8,5%, отмечается в исследовании.

«В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном картина другая: хороший уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба. В этих округах люди регистрируются и лечатся, поэтому до суицидов дело не доходит», — прокомментировал статистику руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра имени В. П. Сербского Борис Положий.

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