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09:27 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Ради православных перекроют центр Екатеринбурга

Массовое шествие состоится 7 декабря.

В центре Екатеринбурга священнослужители Екатеринбургской епархии и посетители церковных приходов устроят крестный ход в честь святой Екатерины. Шествие запланировано на четверг, сообщает во вторник, 5 декабря, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Крестный ход начнется с божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, в котором примет участие патриарх Иерусалимский и Палестинский Феофил III. Отсюда же в 11.30 начнется шествие православных.

В связи с проходом колонны будут перекрыты улицы на перекрестке Куйбышева и Розы Люксембург. Откуда крестный ход направится по улицам Куйбышева, Гоголя, Пушкина к часовне святой Екатерины, которая располагается на площади Труда у фонтана «Каменный цветок». Крестный ход завершится молебном у часовни.

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