Ради православных перекроют центр Екатеринбурга

В центре Екатеринбурга священнослужители Екатеринбургской епархии и посетители церковных приходов устроят крестный ход в честь святой Екатерины. Шествие запланировано на четверг, сообщает во вторник, 5 декабря, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Крестный ход начнется с божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, в котором примет участие патриарх Иерусалимский и Палестинский Феофил III. Отсюда же в 11.30 начнется шествие православных.