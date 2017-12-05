Ради православных перекроют центр Екатеринбурга
Массовое шествие состоится 7 декабря.
Массовое шествие состоится 7 декабря.
В центре Екатеринбурга священнослужители Екатеринбургской епархии и посетители церковных приходов устроят крестный ход в честь святой Екатерины. Шествие запланировано на четверг, сообщает во вторник, 5 декабря, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на
Крестный ход начнется с божественной литургии в
В связи с проходом колонны будут перекрыты улицы на перекрестке Куйбышева и Розы Люксембург. Откуда крестный ход направится по улицам Куйбышева, Гоголя, Пушкина к часовне святой Екатерины, которая располагается на площади Труда у фонтана «Каменный цветок». Крестный ход завершится молебном у часовни.