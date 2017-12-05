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09:17 (мск), источник: Вести - Пермь

К пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобус

С 5 декабря пермяки смогут бесплатно пересаживаться с трамваев и троллейбусов на 62-й автобус.

В Перми к пересадочной сети электротранспорта добавится автобус 62-го маршрута «Ипподром-Микрорайон Крохалева». С ноября в Перми стало возможным пересаживаться бесплатно с одного маршрута электротранспорта на другой в течение 40 минут с покупки билета. В системе задействованы троллейбусы и трамваи. С 5 декабря добавится еще и автобус 62-го маршрута — единственный в Перми муниципальный автобусный маршрут.

Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Орлова, пресс-секретарь МУП «Пермгорэлектротранс»: «Пересадка была бы удобна в случае каких-то пробок, ещё каких-то ситуаций. И с учётом расписания, оно у них разное, и свой маршрут можно было бы подстроить с учётом именно этой пересадки».

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