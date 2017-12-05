К пересадочной сети электротранспорта добавили 62-й автобус

В Перми к пересадочной сети электротранспорта добавится автобус 62-го маршрута «Ипподром-Микрорайон Крохалева». С ноября в Перми стало возможным пересаживаться бесплатно с одного маршрута электротранспорта на другой в течение 40 минут с покупки билета. В системе задействованы троллейбусы и трамваи. С 5 декабря добавится еще и автобус 62-го маршрута — единственный в Перми муниципальный автобусный маршрут.