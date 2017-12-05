На Кубани наступит похолодание и пойдет снег

Источник: Комсомольская правда

5 декабря синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом по всему краю. Днем местами ожидается налипание мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы будут достигать до 13−18 м/с.

— Температура воздуха днем и ночью будет около 2−7 градусов тепла, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в краевом гидрометцентре.

На Черноморском побережье пройдет дождь, в отдельных районах сильный. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный с порывами до 12−17 м/с. Температура воздуха ночью составит 5−10, а днем 7−12.