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09:36 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани наступит похолодание и пойдет снег

В большинстве районов края испортится погода.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 87% 768 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Комсомольская правда

5 декабря синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом по всему краю. Днем местами ожидается налипание мокрого снега. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы будут достигать до 13−18 м/с.

— Температура воздуха днем и ночью будет около 2−7 градусов тепла, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в краевом гидрометцентре.

На Черноморском побережье пройдет дождь, в отдельных районах сильный. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный с порывами до 12−17 м/с. Температура воздуха ночью составит 5−10, а днем 7−12.

В Краснодаре весь день будет идти дождь. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, днем порывы могут достигать до 13 м/с. Воздух прогреется до 7 градусов тепла.

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