На Кубани наступит похолодание и пойдет снег
В большинстве районов края испортится погода.
В большинстве районов края испортится погода.
5 декабря синоптики прогнозируют дождь с мокрым снегом по всему краю. Днем местами ожидается налипание мокрого снега. Ветер западный,
— Температура воздуха днем и ночью будет около 2−7 градусов тепла, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в краевом гидрометцентре.
На Черноморском побережье пройдет дождь, в отдельных районах сильный. Ветер
В Краснодаре весь день будет идти дождь. Ветер западный,