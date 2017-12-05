Точный прогноз погоды в Молдове на 6 и 7 декабря: когда ждать снега

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 5 дек — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 5 декабря, на территории всей страны ожидается пасмурная погода, утром возможны туманы, вероятны слабые осадки и даже небольшой снежок. В среднем дневной максимум будет держаться на уровне +3 + 5 градусов по Цельсию.

Атмосферное давление пониженное, днем ожидаются геомагнитные бури. Медики рекомендуют всем, кто страдает метеочувствительностью, следить за здоровьем и принимать назначенные специалистами препараты.

В ближайшие дни — 6 и 7 декабря — на большей части территории страны прогнозируются осадки, вероятно выпадение слабого снега. Ночью — заморозки.

Температура воздуха днем в среднем составит — 1..+4 С. Температурный режим останется прежним.

Праздники

Говорили, что после Прокопьева дня, 5 декабря, устанавливается санный путь, и можно смело выезжать на санях. В это же время проводились ярмарки, на которых торговали санями. На дорогу ставили специальные зимние вехи, которые помогали обозначить путь — столько снега было в это время.

Вехи представляли собой специальные колья с паклей, соломой или ветошью, прикрепленными к верхней части. Это были своеобразные ориентиры, которые устанавливались на льду, чтобы странници не провалились в прорубь или полынью. Дороги обычно прокладывали всем селом, а работники после окончания трудовой деятельности 5 декабря, собирались на общий праздник, где ели, пили, общались между собой. Часто вскладчину покупали барана, жарили его и угощались. Также в некоторых регионах готовили рыбу. Мужчины в это время на Руси санничали — занимались производством саней и чинили их. Дети собирались шумными компаниями и катались с горы. Также к ним могла присоединиться и деревенская молодежь. Вечером 5 декабря загадывали загадки и веселились.