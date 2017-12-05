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09:27 (мск), источник: БЕЛТА

Дед Мороз со свитой поселится на озере Свитязь

5 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дед Мороз со свитой поселится на озере Свитязь неподалеку от Новогрудка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи Новогрудского райисполкома.

Источник: БЕЛТА

Дед Мороз со Снегурочкой и другими сказочными персонажами станет гостем Свитязянки — хозяйки эколого-информационного центра, распложенного на берегу водоема. Этот центр будет работать с 16 декабря по 16 января.

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Для всех посетителей экскурсии будет проводить Свитязянка и Дед Мороз. Свитязянка покажет уникальный памятник природы с деревьями-старожилами, редкими реликтовыми водными растениями озера. Также она пригласит гостей окунуться в настоящую детективную историю: посетителям центра придется спасти из заточения Снегурочку. А для этого надо будет пожить в домике Паука, забраться в Гнездо Дракоши, подружиться с Водяным и Русалочкой, пробраться в Домик на курьих ножках, научиться изготавливать талисманы и обереги.

Здесь в зимний сезон будут работать 8 тематических площадок, посвященных истории, экологии, сказочным персонажам, традиционным ремеслам и самому Адаму Мицкевичу, воспевавшему красоту озера.

Это не единственная усадьба главного символа праздника на Гродненской земле. Свою резиденцию второй сезон подряд Дед Мороз открывает на Августовском канале. А на краю Налибокской пущи в Ивьевском районе каждую зиму принимает гостей Зимник. Родной брат Деда Мороза в качестве места жительства выбрал сказочный лесок у деревни Залейки. Помогает ему по хозяйству баба Завируха.

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