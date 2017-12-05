«Поженились, чтобы радостнее было жить». В Лиде обвенчали 82-летнего жениха и 77-летнюю невесту
Пара познакомилась этим летом на танцах в местном парке.
Пара познакомилась этим летом на танцах в местном парке.
Недавно в лидском костеле прошло необычное венчание: в любви в радости и в горе, в счастьи и в несчастьи, в здоровье и в болезнях перед алтарем клялись Домицеля Вороновская и Станислав Колышко. Невесте — 77 лет, а жениху — 82 года!
Пара познакомилась этим летом на танцах в местном парке. Станислав Янович уже больше 10 лет как вдовец, а Домицеля Ивановна еще ни разу не была замужем. Свидетелями на необычной свадьбе были дети невесты, пишет лидская районная газета «Принеманские вести».
— Сердце всегда молодое! В любом возрасте хочется тепла, поддержки, ласки. В пустой квартире на старости лет одному — хоть волком вой! — говорит Станислав Янович.
Домицеля Ивановна добавляет:
— Поженились, чтобы радостнее было жить, и перед Богом не грешить, — надо, чтобы муж и жена венчаны были.