Ученые нашли самое депрессивное место в России

В Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского сообщили, что самый высокий уровень заболеваемости депрессией в России зарегистрирован в Сибирском федеральном округе, пишет RT.

По данным специалистов, в СФО заболеваемость депрессией в прошлом году составляла 96,6 человек на 100 тысяч населения, что является самым высоким показателем в стране. Далее следуют Центральный и Южный федеральные округа, где от депрессии страдают 87,1 и 73,1 человек на сто тысяч населения. Меньше всего зафиксированных случаев на Северном Кавказе — 34,9.

В остальных федеральных округах в прошлом году больных депрессией стало меньше. В целом по стране с 2012 года такой диагноз ставится на 8,5% реже. При этом специалисты отмечают, что речь идет только о людях, диагноз которых был зафиксирован, на самом же деле больных депрессией может быть в три-четыре раза больше.