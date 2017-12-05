В Красносельском районе вернулось отопление в 94 жилых дома

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», сбой дала труба диаметром 700 мм у дома 22 по улице Десантников. Сварочные работы закончили в начале третьего ночи, и уже к пяти часам утра была восстановлена циркуляция.

«В настоящий момент обеспечение потребителей отоплением идёт в штатном режиме. В ходе ремонтных работ было заменено порядка 10 метров труб», — добавили в «Теплосети».