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09:25 (мск), источник: Фонтанка

В Красносельском районе вернулось отопление в 94 жилых дома

Специалисты устранили последствия аварии на тепломагистрали в Красносельском районе Петербурга к утру 5 декабря. В здания и жилые дома вернулось отопление.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», сбой дала труба диаметром 700 мм у дома 22 по улице Десантников. Сварочные работы закончили в начале третьего ночи, и уже к пяти часам утра была восстановлена циркуляция.

«В настоящий момент обеспечение потребителей отоплением идёт в штатном режиме. В ходе ремонтных работ было заменено порядка 10 метров труб», — добавили в «Теплосети».

Последствия прорыва трубопровода ликвидировали с утра 4 декабря. В зоне аварии оказались 149 зданий, из них 94 жилых. Горячее водоснабжение осуществлялось в штатном режиме, но отопление было ограничено.

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