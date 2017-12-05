СМИ: в США из-за глобального потепления могут исчезнуть объекты исторического наследия
По данным газеты The Hill, если уровень океана поднимется на 3 м и выше, то под водой может оказаться космодром на мысе Канаверал во Флориде.
По данным газеты The Hill, если уровень океана поднимется на 3 м и выше, то под водой может оказаться космодром на мысе Канаверал во Флориде.
ВАШИНГТОН, 5 декабря. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/.
В своем исследовании они опирались на оценки ооновской Межправительственной группы экспертов по изменению климата, согласно которым повышение уровня воды в океане к 2100 году составит примерно 1 метр, а в течение следующих нескольких столетий — 5 метров.
«При повышении уровня океана только на 1 м под водой окажется около 13 тыс. мест археологических раскопок, археологических и исторических достопримечательностей на Восточном побережье США», — говорится в докладе группы. «Мы потеряем многие свидетельства освоения человеком прибрежных территорий в Америке, которое происходило в течение нескольких тысячелетий», — подчеркнул Андерсон. «Ученым также никогда не удастся сделать новые археологические открытия в прибрежной зоне», — добавил он.
Если уровень океана поднимется на 3 м и выше, то под водой могут оказаться такие первые поселения европейцев на американской земле, как Джеймстаун и
Джеймстаун был основан англичанами в мае 1607 года на территории нынешнего штата Вирджиния на том месте, где 105 человек, набранных частной Виргинской Лондонской компанией, высадились на берегу реки Джеймс. Поселение просуществовало до 1699 года. Сейчас там — музей под открытым небом.
Ранее Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы сообщило, что темпы повышения уровня океана на Восточном побережье США считаются одними из самых высоких в мире. Согласно оценкам американского космического ведомства — NASA, таяние Антарктического ледяного щита, в котором содержится около 61% запасов пресной воды на Земле, может привести в ближайшие столетия к тому, что уровень океана повысится на 4,5 м.
Между тем, подчеркивает The Hill, нынешний президент США Дональд Трамп и ключевые члены его кабинета открыто выражают скептицизм по поводу выводов ученых о том, что потепление климата вызвано деятельностью человека.