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10:05 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в США из-за глобального потепления могут исчезнуть объекты исторического наследия

По данным газеты The Hill, если уровень океана поднимется на 3 м и выше, то под водой может оказаться космодром на мысе Канаверал во Флориде.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Из-за повышения уровня мирового океана, вызванного глобальным потеплением, США могут лишиться к концу столетия свыше 13 тыс. объектов исторического наследия только на Восточном побережье страны. С таким прогнозом, как отмечает в понедельник газета The Hill, выступила группа американских ученых, возглавляемая археологом из Университета штата Теннесси Дэвидом Андерсоном.

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В своем исследовании они опирались на оценки ооновской Межправительственной группы экспертов по изменению климата, согласно которым повышение уровня воды в океане к 2100 году составит примерно 1 метр, а в течение следующих нескольких столетий — 5 метров.

«При повышении уровня океана только на 1 м под водой окажется около 13 тыс. мест археологических раскопок, археологических и исторических достопримечательностей на Восточном побережье США», — говорится в докладе группы. «Мы потеряем многие свидетельства освоения человеком прибрежных территорий в Америке, которое происходило в течение нескольких тысячелетий», — подчеркнул Андерсон. «Ученым также никогда не удастся сделать новые археологические открытия в прибрежной зоне», — добавил он.

Если уровень океана поднимется на 3 м и выше, то под водой могут оказаться такие первые поселения европейцев на американской земле, как Джеймстаун и Сент-Огастин, указали исследователи, равно как и весь космодром на мысе Канаверал во Флориде.

Джеймстаун был основан англичанами в мае 1607 года на территории нынешнего штата Вирджиния на том месте, где 105 человек, набранных частной Виргинской Лондонской компанией, высадились на берегу реки Джеймс. Поселение просуществовало до 1699 года. Сейчас там — музей под открытым небом.

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Сент-Огастин — старейший из ныне существующих городов в США. В 1513 году там высадился испанский конкистадор Хуан Понсе де Леон, который и назвал открытую им землю Флоридой.

Ранее Национальное управление США по исследованию океанов и атмосферы сообщило, что темпы повышения уровня океана на Восточном побережье США считаются одними из самых высоких в мире. Согласно оценкам американского космического ведомства — NASA, таяние Антарктического ледяного щита, в котором содержится около 61% запасов пресной воды на Земле, может привести в ближайшие столетия к тому, что уровень океана повысится на 4,5 м.

Между тем, подчеркивает The Hill, нынешний президент США Дональд Трамп и ключевые члены его кабинета открыто выражают скептицизм по поводу выводов ученых о том, что потепление климата вызвано деятельностью человека.

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