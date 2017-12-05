На улице Караульной отключили взбесившие горожан светофоры

Светофоры на ул. Линейная и около Кардиоцентра появились на ул. Караульная после недавнего ремонта, но до недавнего времени работали в мигающем режиме. В конце ноября их решили включить, но это привело к 7-балльным пробкам в субботний день. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что светофоры еще предстоит настроить и сделать режим их работы удобным для водителей.