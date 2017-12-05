Хабаровчанка выиграла финал Worldskills Russia
Виктория Кондратьева стала лучшей в компетенции «Промышленный дизайн».
Виктория Кондратьева стала лучшей в компетенции «Промышленный дизайн».
В Москве прошёл финал первого Национального Межвузовского чемпионата Worldskills Russia. Хабаровчанка Виктория Кондратьева стала победительницей в компетенции «Промышленный дизайн». Жюри высоко оценило её идею.
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Студентка Тихоокеанского государственного университета Виктория Кондратьева представила проект «Водный фонарь» на отборочном этапе в Хабаровске и стала безоговорочным лидером. Как сообщает
«Победа на Worldskills — тот этап в жизни, который даёт молодому специалисту стимул и силы самосовершенствоваться. Для каждого
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в октябре этого года жительница Хабаровского края, юная электромонтажница Маргарита Дерунец заняла призовое место в своей дисциплине среди молодых профессионалов со всего мира. Школьница получила серебряную медаль на чемпионате WorldSkills в