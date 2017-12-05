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11:28 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчанка выиграла финал Worldskills Russia

Виктория Кондратьева стала лучшей в компетенции «Промышленный дизайн».

В Москве прошёл финал первого Национального Межвузовского чемпионата Worldskills Russia. Хабаровчанка Виктория Кондратьева стала победительницей в компетенции «Промышленный дизайн». Жюри высоко оценило её идею.

В течение двух дней больше 400 студентов-конкурсантов из 45 регионов России, показавших высокие результаты на отборочных состязаниях в своих учебных учреждениях, соревновались в профессиональном мастерстве по 36 компетенциям. На чемпионате разыграли комплект из 96 медалей.

Студентка Тихоокеанского государственного университета Виктория Кондратьева представила проект «Водный фонарь» на отборочном этапе в Хабаровске и стала безоговорочным лидером. Как сообщает пресс-центр вуза, в Москве ей и другим участникам нужно было сделать редизайн существующего термоса и создать новый дизайн ланчбокса. С этими заданиями девушка справилась лучше всех.

«Победа на Worldskills — тот этап в жизни, который даёт молодому специалисту стимул и силы самосовершенствоваться. Для каждого по-своему. Для меня это желание улучшать себя, стремиться к высоким результатам и больше верить в свои силы. Дальше планирую получать больше необходимых знаний, самостоятельно развивать профессиональные навыки и заниматься любимой работой. Возможно, снова попробую себя в конкурсах», — рассказала Виктория Кондратьева.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в октябре этого года жительница Хабаровского края, юная электромонтажница Маргарита Дерунец заняла призовое место в своей дисциплине среди молодых профессионалов со всего мира. Школьница получила серебряную медаль на чемпионате WorldSkills в Абу-Даби.

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