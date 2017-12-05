Прощание с Геннадием Бендицким состоится 6 декабря

Прощание с известным журналистом Геннадием Бендицким состоится в Алматы в среду, 6 декабря, передает Zakon.kz.

По информации сайта Ratel.kz, гражданская панихида пройдет с 10 до 11 часов в Доме ученых Академии наук Республики Казахстан по адресу: улица Курмангазы, 29. Вход в здание с улицы Курмангазы.

Похороны Г. Бендицкого состоятся на Центральном кладбище Алматы по адресу: проспект Райымбека, 237.

Напомним, известный казахстанский журналист Геннадий Бендицкий скончался 3 декабря — в день своего рождения в Минске. Ему исполнилось 47 лет. По словам коллег, он ждал операцию.