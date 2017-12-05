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11:19 (мск), источник: Губерния онлайн

На Черное море хотят отправить девочку, выжившую при крушении Л-410 в Хабаровском крае

По словам бабушки, ребенок ничего не помнит об авиакатастрофе, но все время рисует самолеты.

Источник: AP 2017

Жасмине Леонтьевой, которая выжила при крушении самолета у села Нелькан Хабаровского края, предстоит долгая реабилитация — возможно, краевой Минздрав отправит ребенка восстанавливаться на Черноморское побережье. Пока же девочка остается в детской краевой клинической больнице имени Пиотровича. Сегодня, 5 декабря, Жасмину навестил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.

Глава регионального минздрава поинтересовался здоровьем девочки, подарил ей сладости и игрушку, а также пообщался с ее бабушкой Еленой Леонтьевой. Женщина рассказала, что Жасмину скоро выпишут из больницы, а в воскресенье они вылетят домой в Нелькан.

Врачи оценивают состояние пациентки как удовлетворительное. Сейчас у Жасмины загипсованы обе ноги, в левой стоит металлоконструкция. Убрать ее собираются в январе, после новогодних выходных, когда девочка вернется в Хабаровск. После этого Жасмину ждет реабилитация, которая может продлиться больше месяца.

«Отрабатывается вопрос по реабилитации ребенка на Черном море. И как только все эти связи будут налажены, [родственникам] об этом сообщат», — сказал Александр Витько.

Бабушка Жасмины отметила, что у девочки не осталось воспоминаний об авиакатастрофе.

«Повеселела, самое главное — поет песни. [Об авиакатастрофе] не помнит. Говорит, что бежала и сломала ножку, — рассказывает Елена Леонтьева. — Психолог наблюдает, смотрит. Говорит, по рисункам видно, что уже лучше стало. Жасмина уже другие цвета выбирает, а то вначале все было черное. И рисует она все время самолеты».

По словам Елены Леонтьевой, Жасмине все время дарят игрушки — уже набрался целый пакет, который семья отправила домой.

После своего визита к пострадавшей министр здравоохранения рассказал журналистам, что в Нелькане собираются построить амбулаторию.

«Сегодня в [существующей в Нелькане] больнице есть поликлиника, стационар. Мы подумали и посчитали, что лучше всего, конечно, нам построить хорошую врачебную амбулаторию, а в стационаре сделать капитальный ремонт», — сказал Александр Витько.

Отметим, что Александр Витько вернулся к обязанностям министра здравоохранения на днях. Несколько месяцев он находился в отпуске. Напомним, в июне против главы краевого минздрава возбудили дело о злоупотреблении полномочиями, но на следующий день прокуратура отменила это решение. Через несколько недель Центральный районный суд постановил возобновить разбирательство. 29 ноября краевой суд отменил решение этой инстанции и частично удовлетворил апелляцию Александра Витько. В дальнейшем Центральный районный суд Хабаровска в новом составе рассмотрит вопрос об уголовном преследовании министра.

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