На Черное море хотят отправить девочку, выжившую при крушении Л-410 в Хабаровском крае
По словам бабушки, ребенок ничего не помнит об авиакатастрофе, но все время рисует самолеты.
По словам бабушки, ребенок ничего не помнит об авиакатастрофе, но все время рисует самолеты.
Жасмине Леонтьевой, которая выжила при крушении самолета у села Нелькан Хабаровского края, предстоит долгая реабилитация — возможно, краевой Минздрав отправит ребенка восстанавливаться на Черноморское побережье. Пока же девочка остается в детской краевой клинической больнице имени Пиотровича. Сегодня, 5 декабря, Жасмину навестил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько.
Глава регионального минздрава поинтересовался здоровьем девочки, подарил ей сладости и игрушку, а также пообщался с ее бабушкой Еленой Леонтьевой. Женщина рассказала, что Жасмину скоро выпишут из больницы, а в воскресенье они вылетят домой в Нелькан.
«Отрабатывается вопрос по реабилитации ребенка на Черном море. И как только все эти связи будут налажены, [родственникам] об этом сообщат», — сказал Александр Витько.
Бабушка Жасмины отметила, что у девочки не осталось воспоминаний об авиакатастрофе.
«Повеселела, самое главное — поет песни. [Об авиакатастрофе] не помнит. Говорит, что бежала и сломала ножку, — рассказывает Елена Леонтьева. — Психолог наблюдает, смотрит. Говорит, по рисункам видно, что уже лучше стало. Жасмина уже другие цвета выбирает, а то вначале все было черное. И рисует она все время самолеты».
По словам Елены Леонтьевой, Жасмине все время дарят игрушки — уже набрался целый пакет, который семья отправила домой.
«Сегодня в [существующей в Нелькане] больнице есть поликлиника, стационар. Мы подумали и посчитали, что лучше всего, конечно, нам построить хорошую врачебную амбулаторию, а в стационаре сделать капитальный ремонт», — сказал Александр Витько.
Отметим, что Александр Витько вернулся к обязанностям министра здравоохранения на днях. Несколько месяцев он находился в отпуске. Напомним, в июне против главы краевого минздрава возбудили дело о злоупотреблении полномочиями, но на следующий день прокуратура отменила это решение. Через несколько недель Центральный районный суд постановил возобновить разбирательство. 29 ноября краевой суд отменил решение этой инстанции и частично удовлетворил апелляцию Александра Витько. В дальнейшем Центральный районный суд Хабаровска в новом составе рассмотрит вопрос об уголовном преследовании министра.