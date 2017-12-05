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11:15 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярка стала одной из лучших девушек в бикини на мировом конкурсе

Сибирячка вошла в топ-15.

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24-летняя красноярка Алёна Раева вошла в топ-15 девушек по итогам мирового конкурса бикини.

Международный конкурс красоты «Мировая Посланница Туризма 2017» проходит на Филиппинах. Среди девушек из 50 стран мира принимает участие наша землячка — Алёна Раева.

Накануне завершился промежуточный конкурс «Лучшая в бикини». Сибирячка вошла в топ-15. Имя победительницы будет известно позже на финальном шоу.

Напомним, в прошлом году Алёна победила в международном конкурсе красоты и получила титул «Самое красивое лицо мира-2016».

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