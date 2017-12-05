Хабаровские студенты-медики расскажут о своих проектах всей стране

Хабаровские студенты Дальневосточного государственного медицинского университета отправились на всероссийский форум в Москву. Там молодёжи предстоит презентовать и защитить свои проекты, а также обменяться опытом по созданию лучших инициатив.

На Всероссийский форум обучающихся медицине и фармации съехались ведущие эксперты в области медицинского образования и здравоохранения, а также студенты ведущих профильных вузов страны. Делегацию из пяти человек от ДВГМУ возглавил студент пятого курса лечебного факультета ДВГМУ Егор Гаврилов, координатор регионального отделения всероссийского движения «Волонтёры-медики». С 2013 года его участники помогают медперсоналу в лечебно-профилактических учреждениях, а также занимаются профориентацией школьников, пропагандой здорового образа жизни и профилактикой заболеваний. Сейчас в движении принимают участие 7,5 тысячи волонтеров и больше 200 медицинских организаций.