Калининградская область выделит субсидии пяти кинокомпаниям

4 декабря во время заседания кинокомиссии в Калининграде было принято решение о возмещении части затрат пяти компаниям, которые проводили съёмки на территории региона в 2017 году. Им компенсируют до 20% расходов — 14 миллионов рублей. Деньги будут выплачены до 20 декабря.