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11:16 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградская область выделит субсидии пяти кинокомпаниям

Калининградская область выделит субсидии пяти кинокомпаниям для компенсации их затрат на производство фильмов. Об этом заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, пишет РБК.

Источник: Клопс.ru

4 декабря во время заседания кинокомиссии в Калининграде было принято решение о возмещении части затрат пяти компаниям, которые проводили съёмки на территории региона в 2017 году. Им компенсируют до 20% расходов — 14 миллионов рублей. Деньги будут выплачены до 20 декабря.

Ермак отметил, что Калининградская область подключилась к системе рибейтов в конце 2016 года. Заявки на участие в отборе для предоставления субсидий подали пять компаний, все они были одобрены. Субсидии получат фильмы: «Чёрные бушлаты» («Синтезфильм»), «Жёлтый глаз тигра» («Профит»), «На Париж» («Блиц фильм»), «Золотая парочка» («Приор Продакшн»), «Живой» («Калининград Фильм»).

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