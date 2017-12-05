Пять игроков «Салавата Юлаева» вызваны в сборные
Иностранцы сразятся на Кубке Первого канала, Елизаров отправится в молодежную сборную России.
Иностранцы сразятся на Кубке Первого канала, Елизаров отправится в молодежную сборную России.
Бен Скривенс станет основным вратарем сборной Канады на Кубке Первого канала. В последнее время голкипер находится в прекрасной форме, а на прошлой неделе и вовсе отметился двумя сухими матчами, что позволило ему стать лучшим в своем амплуа в КХЛ.
Традиционно в сборную Финляндии призваны форварды Теему Хартикайнен и Йоонас Кемппайнен.
Швеция, естественно, не обойдется без лидера «Салавата Юлаева» Линуса Умарка.
Также в клуб пришел вызов на защитника Анатолия Елизарова, которому предстоит подготовка к молодежному чемпионату мира. Хоккеист пока в предварительном списке и за попадание в заявку ему нужно будет побороться. Сам турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Баффало.