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11:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Пять игроков «Салавата Юлаева» вызваны в сборные

Иностранцы сразятся на Кубке Первого канала, Елизаров отправится в молодежную сборную России.

Бен Скривенс станет основным вратарем сборной Канады на Кубке Первого канала. В последнее время голкипер находится в прекрасной форме, а на прошлой неделе и вовсе отметился двумя сухими матчами, что позволило ему стать лучшим в своем амплуа в КХЛ.

Традиционно в сборную Финляндии призваны форварды Теему Хартикайнен и Йоонас Кемппайнен.

Швеция, естественно, не обойдется без лидера «Салавата Юлаева» Линуса Умарка.

Также в клуб пришел вызов на защитника Анатолия Елизарова, которому предстоит подготовка к молодежному чемпионату мира. Хоккеист пока в предварительном списке и за попадание в заявку ему нужно будет побороться. Сам турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Баффало.

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