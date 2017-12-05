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16:57 (мск), источник: Вести - Калининград

Николай Цуканов вручил государственные награды нескольким калининградцам

Полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов вручил государственные награды жителям Калининградской области.

Торжественная церемония награждения состоялась в здании регионального правительства.

За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» награждена Ирина Смирнова, ведущий консультант постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам Калининградской областной Думы.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Светлана Бредец, социальный работник «Центра социального обслуживания населения Славского городского округа» и Сергей Ржаных, контролер материалов и изделий завода «Автотор».

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Виктор Жиленис, токарь конструкторского бюро «Факел».

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента РФ объявлена Валентине Пономаренко, помощнику депутата Калининградской областной Думы.

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