Николай Цуканов вручил государственные награды нескольким калининградцам
Полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов вручил государственные награды жителям Калининградской области.
Полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуканов вручил государственные награды жителям Калининградской области.
Торжественная церемония награждения состоялась в здании регионального правительства.
За многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» награждена Ирина Смирнова, ведущий консультант постоянного комитета по бюджету, налогам и финансам Калининградской областной Думы.
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены Светлана Бредец, социальный работник «Центра социального обслуживания населения Славского городского округа» и Сергей Ржаных, контролер материалов и изделий завода «Автотор».
За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетний добросовестный труд медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Виктор Жиленис, токарь конструкторского бюро «Факел».
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента РФ объявлена Валентине Пономаренко, помощнику депутата Калининградской областной Думы.